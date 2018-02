Justitie pakt mensensmokkelaars op hun centen TK

05 februari 2018

06u36

Bron: Belga 2 Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) drijft de strijd tegen mensensmokkelaars op door hen vooral finan­cieel te proberen raken. Vorig jaar heeft Justitie van smokkelaars meer dan 110.000 euro in ­beslag genomen. Ter vergelijking: in 2016 was dat nog maar 18.000 euro. Dat schrijven Het Nieuwsblad en de Gazet van Antwerpen maandag.

Het gaat vooral om geldsommen, onroerende goederen en auto's of vrachtwagens. Dat werd gedaan door zogenoemde "plukteams" bij de federale politie, die instaan voor de vermogens­onderzoeken en ­inbeslagnames bij de mensensmokkelaars.

"De minister is verontrust door het toenemende geweld van smokkelaars tegenover migranten", klinkt het op het kabinet-Geens. "Justitie zet daarom veel middelen in om het probleem aan de kern aan te pakken. Een goede samenwerking met de bankensector zal de geldstromen van smokkelaars ook sneller aan het licht brengen. Zo treffen we deze criminelen waar ze het voelen en kunnen we hen sneller vervolgen."