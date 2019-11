Justitie eist hulp van spoeddiensten na granaataanslag in Antwerpen IB

08 november 2019

05u45

Bron: Belga 0 De onderzoeksrechter in Antwerpen heeft verschillende Antwerpse ziekenhuizen aangeschreven met een dwingende vraag om hulp bij het vinden van een granaatgooier. Dat schrijven Het Nieuwsblad en Gazet van Antwerpen vandaag.

Die gooier wierp in de nacht van 1 op 2 september vanop de fiets een granaat naar een ­bestelwagen in Borgerhout. Mogelijk raakte hij daarbij gewond aan de handen.

Een opsporingsbericht van de federale politie met duidelijke camerabeelden van de feiten leverde niks op. Meer nog: heel het onderzoek naar de afrekeningen in het drugsmilieu vlot niet echt. Voor zover geweten is er nog maar één veroordeling en zit er één persoon in voorhechtenis.

Lijst

Daarom wil het gerecht nu van de spoeddiensten een lijst krijgen van al wie zich tussen 2 en 13 september aanbood met verwondingen aan de armen of handen. De lijst moet bovendien enkel mensen tussen 14 en 30 jaar bevatten.

De Gegevensbeschermings­autoriteit ziet niet al te veel graten in de zet van de onderzoeksrechter. "Het gaat om een zwaar misdrijf dat het best zo snel mogelijk opgehelderd wordt", zegt voorzitter David Stevens. "De actie van de onderzoeksrechter is misschien opmerkelijk, maar lijkt mij op het eerste gezicht niet echt buiten verhouding.”