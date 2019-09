Justine en Tom betalen 1.500 extra om toch op droomreis te kunnen vertrekken Sven Ponsaerts

23 september 2019

09u52 14 Justine Vermeersch (23) en haar vriend Tom Douchi (23) uit Waregem kregen vanochtend bij aankomst op de luchthaven van Zaventem een ‘koude douche’. “We vonden het al vreemd dat het logo van Thomas Cook nergens op het vertrekbord stond”, vertelt Justine vanuit de luchthaven. ‘Vliegen via Thomas Cook? Dat zit er vandaag niet in’, zo kreeg het jonge koppel vervolgens te horen.

Justine en Tom keken al maanden uit naar hun allereerste grote reis samen. “Twee weken VS: zeven dagen Orlando, en vervolgens nog eens zolang Miami”, zegt de jongedame. “Toen we onze via internet geboekte vliegtickets gingen ophalen, verwees men ons door naar de desk van Brussels Airlines. Dat zou ook de vlucht verzorgen. Orlando, via Manchester? De verbaasde blikken achter de balie wezen meteen op niet veel goeds ‘Nee, het zal wel niet zijn’, hadden we nog op de heenweg naar de luchthaven gelachen. Er was afgelopen weekend ook niet één berichtje van de touroperator gekomen dat de vlucht niet zou doorgaan. Wel dus!” Meer dan dat er niet gevlogen zou worden, kon Brussels Airlines het jonge koppel niet vertellen. “Ook zij weten werkelijk van niks. Iedereen die via Thomas Cook moet vliegen, wordt hier aan zijn lot overgelaten. Ook tweeënhalf uur later is hier van de touroperator niemand te bespeuren: Thomas Cook trekt er zijn handen vanaf, alsof ze nooit hebben bestaan…”

‘Alternatief’

Brussels Airlines kwam wel met een ‘alternatief’ voor het koppeltje. “We konden bij hen een andere vlucht boeken. Kostprijs: 2.000 euro per persoon! Voor de vliegtickets – uitsluitend heenvlucht - die we via het online reisbureau eDreams in mei boekten, betaalden we maar 290 euro per persoon.” De reis cancelen was geen optie. “Hotelovernachtingen, een huurauto, tickets voor bezoeken aan Disneyland en het waterparadijs Volcano Bay,… alles samen betaalden we alreeds 3.000 euro voor deze droomreis.”

Omdat ze een extra kost van 4.000 euro voor de enkele vlucht niet zagen zitten, zochten en vonden Justine en Tom een goedkopere noodoplossing. “Via Icelandic Airlines geraken we vandaag voor 760 euro de man alsnog in Orlando. Onze vlucht vertrekt vanmiddag omstreeks 14 uur, via Reykjavik in plaats van Manchester. Maar wel 1.520 euro erbij dus… een serieuze slag, zeker als je als jongere prijsbewust op reis hoopt te gaan. Er zijn dan ook al traantjes gevloeid.”

Omdat ze hun oorspronkelijke vliegtickets online via een (goedkopere) operator, eDreams, kochten, maakt het koppel bovendien wellicht geen aansprak op een compensatie via het Garantiefonds. “Die tweemaal 290 euro zien we nu al zo goed als verloren. Gelukkig boekten we onze retourtickets niet bij Thomas Cook. Terug thuis geraken, mag dus geen issue worden.”

