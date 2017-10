Just Beer: Zeg niet zomaar bier tegen bier

aangeboden door Kortrijk XPO

13u30

Kortrijk XPO

Een pintje na het voetbal. In een flesje of in een glas. Daar stopt voor velen de bierbeleving. Dat bier veel meer is dan het occasionele pintje na het voetbal, toont Just Beer, een bier-ontdekkingsfestival in de Kortrijkse Xpo. Op 11 en 12 november wordt Kortrijk het epicentrum van all things beer, met smaakroutes, foodpairing en workshops. Organisator Sofie Van Rafelghem is opgetogen.