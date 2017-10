Just Beer: een bijzonder Belgisch bierfestival Aangeboden door Kortrijk XPO

11u53 3 Kortrijk XPO Bierliefhebbers, noteer het weekend van 11 en 12 november alvast met stip in je agenda. Dan vindt in Kortrijk Xpo immers Just Beer plaats, een bierbeurs annex ontdekkingsfestival, waar je twee dagen lang kan proeven van klassiekers, nieuwe bieren en ingewijd wordt in de wondere wereld van foodpairing.

Topchefs vs beer & food

Welk bier het best bij welk gerecht past, krijg je onder andere te horen van twee topchefs: Achim Vandenbussche – van het Brugse Vino Vino – en Bram Bonamie – de Beste Hobbykok van Vlaanderen, editie 2013 – leiden allebei een workshop waar beer en food centraal staan. Vandenbussche focust op tapas en bier, Bonamie op pure producten. Organisator en biersommelier Sofie Vanrafelghem is alvast in haar nopjes.

“We maken een duidelijke koppeling tussen beer en food, in verschillende workshops,” vertelt ze. “Daarvoor dienen bezoekers zich vooraf in te schrijven. Ikzelf vertel over hoe foodpairing precies in elkaar zit, en hoe je het thuis kan toepassen, hoe je foute combinaties kan vermijden, welk bier bij welk ingrediënt past, wat je niet mag doen, zodat hobbychefs of gepassioneerde koks daar zelf nog in kunnen groeien. Ook bijzonder is dat bezoekers bij het binnenkomen een bierglas krijgen dat speciaal voor de gelegenheid ontworpen is. Een elegant proefglas, dat de indruk geeft dat je op een wijnfestival staat.”

Oud meets new

Sofie Vanrafelghem: “Het plan was om traditie en vernieuwing elkaar de hand te laten reiken. Daarin zijn we wel geslaagd, vind ik. We zijn trouwens het eerste festival ooit waar Westmalle ‘ja’ op gezegd heeft. Trouwens, brouwerij De Brabandere, een familie-brouwerij die gaat voor vernieuwing, zal zijn Wild Quadrupel in première lanceren op Just Beer. Ook iets om trots op te zijn. Er is in de brouwerswereld een mooie collegialiteit, waarin de oude garde de nieuwe verwelkomt. Belangrijk in het Belgische bierverhaal is dat ons land een referentie is en er moet naar streven om dat ook te blijven. Onze brouwers moeten durven te innoveren en andere wegen in te slaan. Duvel, Westmalle, Westvleteren en talloze andere merken hebben België als bierland op de kaart helpen zetten, maar er is nog ruimte voor experiment.”