Just Beer: België blijft het bierland bij uitstek

13u27 0 Kortrijk XPO Ons land blijft tot nader order hét bierland bij uitstek. Met meer dan 3.000 verschillende bieren voert België internationaal het peloton aan. Wie graag een aantal nieuwe bieren wil ontdekken, moet op 11 en 12 november beslist naar Kortrijk Xpo, want daar zet de bierbeurs Just Beer zijn tenten op, een initiatief van Belgiës bekendste biersommelier Sofie Vanrafelghem.

Geraffineerd drankje

“Ik ben bijzonder verheugd met dit festival”, aldus Vanrafelghem. “Met Just Beer willen we niet enkel Belgische bieren onder de aandacht brengen, maar ook een aantal buitenlandse. Het wordt een elegant festival, met een bonte verzameling brouwers in een hedendaagse aankleding en met persoonlijkheid. Het festival komt net op tijd: bier heeft de laatste jaren enorm aan populariteit gewonnen, maar blijft bij het gros van de bevolking nog steeds kampen met het imago van ‘bier als pintje aan de toog, na het voetbal’. Terwijl het eigenlijk zoveel meer is. Bier is een heel mooie, geraffineerde drank. Met Just Beer willen we de schoonheid van bier in de verf zetten.”

"Met Just Beer willen we de schoonheid van bier in de verf zetten.” Sofie Vanrafelghem

270 brouwerijen, en nog marge

Vanrafelghem: “Er zijn in België vandaag 270 brouwerijen actief, zonder de echt grote mee te tellen. Ik krijg de vraag vaak: wordt het niet allemaal te veel? Ik vind van niet. Voor de Eerste Wereldoorlog zaten in België meer dan 3.000 brouwerijen. Er is dus nog wat marge. Belangrijk in het Belgische bierverhaal is dat ons land een referentie is en er moet naar streven om dat ook te blijven: onze brouwers moeten durven te innoveren en andere wegen in te slaan. Duvel, Westmalle, Westvleteren en talloze andere merken hebben België als bierland op de kaart helpen zetten, maar er is nog ruimte voor experiment.”

Meer smaak, meer experiment, meer persoonlijkheid

Vanrafelghem: “Recentere bieren zoals Gronckel, Keun, Ouwen Duiker, Rebel Local, Petre Devos, L’Arrogante zijn allemaal ontstaan vanuit een zin voor vernieuwing en vanuit de vraag: wat gaat mijn bier toevoegen aan de bestaande smaken? Hoe kan ik mijn bier bijzonder maken? Wat is het verhaal achter het bier? Dat er meer microbrouwerijen ontstaan, kan ik enkel toejuichen. Je zal er op het festival wel een aantal nieuwe vinden. Bijzonder is wel dat we een Griekse brouwerij op bezoek krijgen, Septem Microbrewery. Ze komen een speciaalbier introduceren.”