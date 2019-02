Jurylid gewraakt op proces tegen Mehdi Nemmouche na bizar gesprek met collega AW KG HA

18 februari 2019

11u30

Bron: Belga 3 Het assisenproces over de aanslag op het Joods Museum heeft vandaag opnieuw urenlang stil gelegen door een probleem met een van de juryleden. Het zesde jurylid had eind vorige week over het proces gesproken met een collega, die beweerde dat ze Nemmouche voor de aanslag had gezien. De man biechtte dat vanochtend zelf op en werd gewraakt, zei assisenvoorzitter Laurence Massart bij de start van de zitting.

Het betrokken jurylid liet voor het begin van de zitting weten dat hij vrijdag een gesprek had met een mogelijke getuige. De voorzitter besliste daarop om het jurylid te wraken, en om het jurylid in kwestie door de politie te laten verhoren.



Uit het verhoor werd duidelijk dat de man vrijdag werd aangesproken door een collega, die hem vertelde dat ze Nemmouche had gezien op de dag van de aanslag. “In de mannentoiletten vertelde die vrouw dat zij op 24 mei 2014 Mehdi Nemmouche in een wagen had gezien, vlakbij de grote synagoge, in het gezelschap van twee mannen, een blanke die hem bevelen gaf en een gebruinde man”, aldus de agent die het jurylid verhoorde.



De vrouw zou kort nadien ook Didier Reynders gezien hebben, wat haar deed besluiten dat de minister “mee in het complot zat”.

Geen verhoor

Het openbaar ministerie stelde voor om verder onderzoek te voeren naar die verklaring, maar de verdediging was het daar niet mee eens. “We vermoeden dat deze dame de aandacht zoekt, zoals wel meer getuigen gedaan hebben op dit proces”, zei meester Sébastien Courtoy, advocaat van Mehdi Nemmouche. “Voor ons is het niet nodig haar verder te verhoren, en al zeker niet om haar hier te laten opdraven en haar bloot te stellen aan een mogelijke vernedering of enige vorm van sarcasme.”

Het hof besloot uiteindelijk om het incident te sluiten zonder gevolg. Met een reservejurylid op de plaats van het gewraakte lid, kon het proces na urenlang bizar oponthoud toch doorgaan.

Sinds de start van het proces stapelen de problemen met (reserve-)juryleden zich op. Sommigen werden gewraakt, anderen vervangen wegens bijvoorbeeld ziekte. Van de 24 mensen die uitgeloot waren om te zetelen als effectief of reserve-jurylid, blijven er nu nog maar 17 juryleden over.

Geen misdrijf

Het zesde jurylid beging naar alle waarschijnlijkheid geen misdrijf, volgens een strafpleiter en een assisenvoorzitter die Belga kon spreken. “De sanctie is de blaam die hij krijgt door de verwijdering uit de jury”, klinkt het. “Het komt me voor dat er niet meteen een wetsbepaling is die dit strafbaar stelt”, zegt Antoon Boyen, de eerste voorzitter van het Gentse hof van beroep, die ettelijke assisenzaken heeft voorgezeten.



“Het is wel één van de basisprincipes, die ook steevast aan de jury worden uitgelegd door de voorzitter. Zij mogen niet zelf op onderzoek gaan. Als er iets is dat ze onderzocht willen zien, moeten ze dat melden aan de voorzitter. Wie hiertegen zondigt, wordt uit de jury gezet. Dat is meteen de voornaamste sanctie, de blaam van de verwijdering.”

Ook volgens strafpleiter Joris Van Cauter is er niet meteen sprake van een misdrijf. Mogelijk stelt zich wel een probleem als het jurylid informatie zou hebben vrijgegeven over de gesprekken die tussen juryleden in de beraadslagingskamer hebben plaatsgevonden, maar dat lijkt vooralsnog niet het geval.

Pleidooien

Nu de zitting opnieuw kan doorgaan, gaan de pleidooien van start. Die zullen twee weken in beslag nemen. Christian Dalne, de advocaat van de familie van overleden museummedewerker Alexandre Strens, bijt de spits af. Dat zou twee uur in beslag nemen. Meester François Koning, advocaat van de familie van Dominique Sabrier, een tweede museummedewerker die de aanslag niet overleefde, volgt met een pleidooi dat normaal zo'n zes uur in beslag zal nemen.



Verder komen morgen ook nog de advocaten van de familie Riva aan het woord, gedurende zo'n drie uur. Het Israëlische koppel Mirjam en Emanuel Riva bezocht het museum op het moment van de aanslag. Ze werden neergeschoten nadat een gewapende man er het vuur opende.

“Boot op drift”

Meester Christian Dalne, advocaat van de familie Strens, haalde in zijn pleidooi uit naar de verdediging van Nemmouche. “De verdediging is een boot op drift”, klonk het.



In de aanhef van zijn pleidooi bracht meester Dalne de woorden van de voormalige Franse minister van Justitie Robert Badinter in herinnering. “Hij zei: ‘De doden luisteren naar ons als we over hen spreken’”, klonk het pleidooi. “Knoop dat goed in uw oren, meneer Nemmouche, de doden luisteren naar ons.”

Meester Dalne richtte zijn pijlen vervolgens op de strategie die zijn advocaten tot nu toe hebben gehanteerd. “Dit proces is achterstevoren begonnen. Normaal pleit de verdediging als laatste, op dit proces is ze begonnen met hun akte van verdediging, en hun ontelbare commentaren. [...] De verdediging heeft het proces willen monopoliseren, heeft het proces gemaakt van het onderzoek en de speurders. Alles was gemanipuleerd, de speurders hadden vals gespeeld, de bewijzen zijn vervalst, de experts waren incompetent.”

“Maar wat nog erger is, ze hebben ook het proces willen maken van de slachtoffers, hen verantwoordelijk willen stellen voor hun eigen dood. Dat is schandalig en totaal onaanvaardbaar”, aldus Dalne. “Maar eenmaal de schuld van hun cliënt bewezen is, eenmaal er van hun strategie niets meer overblijft, zullen alleen nog de slachtoffers overblijven.”

“Gerechtelijke zelfmoord”

Volgens meester Dalne probeert Nemmouche nog steeds om martelaar te worden. “Om het even wie die onterecht beschuldigd zou worden van een viervoudige moord, van een antisemitische terreuraanslag, zou spreken, zijn onschuld uitschreeuwen”, zei meester Dalne.

“Nemmouche doet niets anders dan zwijgen, zoals hem ongetwijfeld vanuit Syrië is opgedragen. Hij schermt de hele tijd met ‘DAS’. Voor hem betekent dat ‘droit au silence’, maar volgens mij ook ‘droit au suicide judiciaire’, het recht op een gerechtelijke zelfmoord. Hij wil op die manier een martelaar worden, de stilte bewaren tot op het einde, op die manier de regels destabiliseren en angst zaaien.”

Voor meester Dalne bestaat er geen twijfel over de schuld van Nemmouche. Hij vuurde een salvo van aanwijzingen af die de schuld van Nemmouche moeten aantonen: zijn surfgeschiedenis, getuigen die hem aanwijzen, de camerabeelden, het schoenspoor in het museum, de morfologie- en stemexperts die gelijkenissen zien tussen de schutter en Nemmouche, en zijn vlucht naar Marseille na de feiten.