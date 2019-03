Jury in beraad over lot van neurochirurge die haar dochter (14) vermoordde ttr

21 maart 2019

12u08 0 De 12-koppige jury van het Leuvense assisenhof oordeelt vandaag over het lot van de 51-jarige Mehrnaz Didgar, die wordt beschuldigd van de moord op haar 14-jarige tienerdochter Eline Pans. De neurochirurge van UZ Leuven bracht het meisje door verstikking om het leven op haar appartement in Leuven op 26 juli 2017. Momenteel is de jury in beraad over de schuldvraag.

Steven Pans, de ex-man van Didgar en de vader van Eline, verwittigde op 26 juli 2017 de politie, nadat zijn ex-vrouw hem aan de telefoon had verteld dat ze hun dochter om het leven had gebracht. Toen de politie arriveerde op het appartement van Didgar, vonden ze het levenloze lichaam van het tienermeisje. Didgar was echter nergens te bespeuren. De moeder was op de vlucht geslagen, maar kon uiteindelijk enkele uren later gevat worden op de oprit van de E314 in Herent.



De vrouw bekende tijdens het verhoor onmiddellijk dat ze haar dochter om het leven had gebracht. Eline werd verdoofd en verstikt met een plastic zakje door haar moeder, die medicatie meenam uit het UZ Leuven waar ze werkte als neurochirurg.

Moeder: “Ik was leeg”

Volgens de moeder pleegde ze de feiten omdat ze beiden depressief waren en omdat Eline meerdere keren aangaf dat ze wou sterven. Op 7-jarige leeftijd werd Eline getroffen door schildklierkanker. Dat liet vooral mentaal sporen na en manifesteerde zich steeds duidelijker in haar tienerjaren. Vanaf 24 april 2017 verbleef ze acht weken op de afdeling kinderpsychiatrie van UZ Leuven. Door de aanhoudende problemen met Eline zakte de moeder naar eigen zeggen zelf steeds verder weg.

Op de eerste zittingsdag van het assisenproces, exact een week geleden, benadrukte Didgar dat haar dochter meerdere keren aangaf dat ze dood wou. “Ze zei: waarom wachten op de dood? Ik wil nu dood. Ze zei ook dat ze nooit zou trouwen en kinderen krijgen. Ze sms’te me soms over de dood. Dat vond ik angstaanjagend.”

Op het moment van de moord handelde de vrouw naar eigen zeggen “op automatische piloot”. “Ik was leeg, futloos”, klonk het. “Ik haalde medicijnen die ik vaak voorschreef voor patiënten. Het was ‘meant to be’ dat we moesten doodgaan, alles klopte, alles viel in elkaar.”

Vader Eline: “Ze wou niet dood”

Uit het medisch dossier en volgens de vader van Eline ging het steeds beter met het meisje. “Eline worstelde met zwarte gedachten. Ze zei dingen als: ‘Papa, wat heeft het allemaal voor zin?’ Eline beleefde de ziekte bewust, ze was al wat ouder. Matuur. Rijper dan een ander kind. Maar doodsangst? Nee. Ze zag de littekens natuurlijk, dat wel, ze was een meisje. Maar ik kan met de hand op het hart zeggen: Eline was er beter aan toe”, aldus Steven Pans.

“Als Eline zo’n grote angst had, als er echt van die gesprekken zijn geweest... ik begrijp het niet. Hoe kon ze die laatste avond dan nog rustig naar een film kijken? Nog om een boterham vragen?”

Grootvader Eline: “Ze was niet gelukkig”

De gewezen schoonfamilie van Didgar wees erop dat de vrouw enorm veel druk op haar dochter legde. “Alles werd voorgekauwd door Didgar: Eline was ook intelligent en zou later ook neurochirurge worden. Het kind was niet gelukkig. Dat kon en mocht niet. Didgar bleef maar eisen dat ze studies aankon, terwijl de resultaten op school steeds slechter werden. Toen volgde de scheiding. We kennen nog altijd de reden niet. Steven deed alles voor zijn gezin. Er was toen al een derde persoon in het spel”, zei Johnny Pans, de grootvader van Eline.

Eline moest het perfecte meisje zijn Nathalie Oeyen, ex-schoonzus van Didgar

“Wij begrepen niet dat Eline rondliep met plannen tot zelfdoding. Dat leefde alleen tussen Didgar en Eline. De suïcidale gedachte kwam niet van mijn kleindochter maar van de moeder. Didgar had Eline moeten stimuleren om daarover na te denken, in plaats van haar daarin af te remmen. Didgar was verplicht om hulp te zoeken, als arts en zeker als moeder”, aldus de grootvader.

Tom, de broer van Steven, en zijn partner Nathalie Oeyen schilderden de neurochirurge voornamelijk af als een harde vrouw. “Ik had de indruk dat Eline niet echt een kind mocht zijn”, stelde Oeyen. “Op weekend in Nederland liep onze zoon op blote voeten de zee in. Eline mocht zich niet vuil maken en raakte niet verder dan het zand. Zij moest het perfecte meisje zijn.”

Collega-artsen

Andere moraliteitsgetuigen toonden begrip voor de neurochirurge. Koen Roumieux was een van hen. Hij volgde samen met Didgar een cursus mindfulness. “In de ogen van de wet is ze schuldig. Maar volgens de natuur deed ze juist wat ze als moeder moest doen. Didgar heeft haar dochter verlost uit haar psychische lijden”, zei Roumieux.

Collega-artsen van het universitaire ziekenhuis in Leuven sloegen zichzelf voor het hoofd. “We hadden haar depressie vroeger moeten opmerken. Dan was dit nooit gebeurd”. Specialisten toonden een wetenschappelijk onderbouwde parallel aan tussen de zware depressie van Didgar en het doden van haar kind.

Gelijkaardige kritiek werd gestuurd in de richting van het team Medisch Psychologische Kliniek van het UZ Leuven, dat Eline begeleidde bij de opname van april tot juni 2017. “Zij zagen met eigen ogen dat Didgar aan het instorten was. Ze hadden moeten ingrijpen.”

Vrijspraak

Jef Vermassen, de advocaat van Didgar, pleitte gisteren onschuldig voor zijn cliënte. Volgens Vermassen handelde de moeder uit onweerstaanbare drang. “Kindermoord is het enige misdrijf dat uit liefde gepleegd wordt. Ik vraag de jury om Mehrnaz Didgar niet schuldig te verklaren. Spreek haar dus vrij”, klonk het. Voor de tegenpartijen kwam de vraag van Vermassen onverwacht. Veel waarnemers dachten dat hij zich vooral zou focussen op de strafmaat, na de schuldigverklaring dus.

Vermassen herhaalde gisteren nog dat de beschuldiging van moord op zich niet betwist wordt. De verstikking nam vijftien minuten in beslag. Didgar heeft dat getimed met haar chronometer. Gerechtspsychiaters achten de kans dat Mehrnaz D. ooit opnieuw iets gewelddadigs doet nihil.

“Ik vraag de jury niets”

Didgar kreeg vanochtend het laatste woord. “Als ik de klok terug zou kunnen draaien, zou dit niet gebeurd zijn. Vanaf het eerste moment vond ik het akelig dat ik als moordenares zou bestempeld worden. Ik voel de pijn van Steven. Ik weet wat dit voor hem betekent.”

“Ik vraag de jury niets. Ik aanvaard elke beslissing en zal mijn straf sereen uitvoeren. Voor mij is het belangrijk dat iedereen weet dat ik vanaf het eerste verhoor tot nu de waarheid heb verteld. Ik heb iedereen in de ogen gekeken. Ik ben eerlijk, open en altijd correct geweest. Ik kan ook in de spiegel naar mezelf kijken”, aldus de beschuldigde.

Beraad

De jury heeft zich inmiddels teruggetrokken met slechts twee vragen op zak. Er is maar één hoofdvraag, met name of Didgar schuldig is aan doodslag. Als het antwoord ‘ja’ luidt, wordt overgegaan naar de bijkomende vraag die polst naar de verzwarende omstandigheid.

De gezworenen buigen zich over de vraag of de opzettelijke doding met voorbedachten rade uitgevoerd is. Bij een positief antwoord is Didgar ook schuldig aan moord.

