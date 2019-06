Jury in beraad over foltermoord op Valentin: uitspraak wordt vrijdag verwacht FVI

11 juni 2019

12u03

Bron: Belga 0 In het assisenproces in Luik over de moord op de gehandicapte 18-jarige Valentin Vermeesch is de jury dinsdagochtend in beraad gegaan. Vrijdag wordt een uitspraak verwacht voor de vijf personen die terecht staan voor de marteling en moord op Valentin. Vier van de vijf beschuldigden vragen de vrijspraak voor moord. Allemaal spraken ze vandaag in hun laatste woord hun spijt uit en excuseerden ze zich aan de familie van het slachtoffer.

De licht mentaal gehandicapte Vermeesch werd in de nacht van 26 op 27 maart 2017 in Hoei vermoord. De jongeman stierf door verdrinking in de Maas, waarin zijn belagers hem hadden gegooid na hem eerst te hebben gemarteld. Alexandre Hart (21), Belinda Donnay (22), Dorian Daniels (22), Loïck Masson (23) en Killian Wilmet (18), minderjarig op het moment van de feiten, worden beschuldigd van de doodslag op Valentin Vermeesch.

Enkel Hart heeft bekend schuldig te zijn aan de moord, al heeft zijn advocaat die bekentenis genuanceerd. Hij liet verstaan dat hij tijdens het debat over de straf zal pleiten over de rol van leider van de groep die zijn cliënt opgenomen zou hebben. De vier anderen hebben enkel bekend dat ze deelgenomen hebben aan de martelingen, en vragen de vrijspraak voor de moord.

Advocaat-generaal Pascale Schils vroeg de jury om hen allemaal schuldig te verklaren aan moord. Ze beklemtoonde dat alle beschuldigden beslist hebben zich te ontdoen van Vermeesch op het eind van de avond om een gevangenisstraf te vermijden.

Tijdens hun beraad mogen de juryleden geen enkel contact hebben met de buitenwereld: hun gsm's werden in beslag genomen, en de tv's en radio's in het hotel waar ze verblijven werden uitgeschakeld. Het hotel is tot vrijdag gereserveerd. De juryleden krijgen in totaal 96 vragen voorgelegd. Die vragen gaan onder meer over de moord op Vermeesch, de martelingen, de onmenselijke behandeling en de vrijheidsberoving. Aan alle vragen kan de verzwarende omstandigheid van de kwetsbaarheid van het slachtoffer toegevoegd worden.