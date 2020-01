Jury euthanasieproces Tine Nys oordeelt dat drie dokters niet schuldig zijn aan gifmoord Cedric Matthys

31 januari 2020

01u02 0 De drie artsen die betrokken waren bij de euthanasie van Tine Nys in 2010, zijn niet schuldig aan gifmoord. Dat heeft de jury van het Gentse hof van assisen na urenlang beraad beslist. Voorzitter Martin Minnaert sprak zojuist de verlossende woorden uit.

Door het oog van de naald. Dat spreekwoord lijkt uitgevonden voor deze zaak. Na tien dagen vol getuigenverhoren, emoties en giftige commentaren spreekt de twaalfkoppige jury Joris V.H. (59), Godelieve T. (67) en Frank D.G. (58) vrij. “Ons leven werd de laatste tien jaar gegijzeld”, liet Thienpont verstaan in haar slotwoord.

Nu kan de psychiater, net als de twee huisartsen, naar huis als een vrije vrouw. De vraag blijft echter wat dit proces teweeg zal brengen. Zal de euthanasiewet, waar de jongste dagen zoveel om te doen was, aangepast worden?

Waar ging het over?

Voor wie na alle berichten het kaf moeilijk van het koren kan scheiden, vatten we het proces even kort samen. Alles begon met de euthanasie op Tine Nys. Joris V.H. voerde in de avond van 27 april 2010 de euthanasie uit. De 38-jarige dame uit Sint-Niklaas vroeg zelf om haar euthanasie. Twee andere artsen zetten, Godelieve T. en Frank D.G., zetten een goedkeurende handtekening.

De familie Nys vond echter dat meerdere voorwaarden uit de euthanasiewet van 2002 geschonden waren. Zo zou Tine volgens hen niet uitbehandeld zijn, handelden sommige artsen niet onafhankelijk en was het verslag dat huisarts Frank D.G. schreef niet grondig genoeg. Hier kwamen doorheen het proces nog heel wat aantijgingen bij, maar deze zijn nu dus allemaal van tafel geveegd.

