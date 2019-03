Jury buigt zich over strafmaat Nemmouche en Bendrer kg

11 maart 2019

10u48

Bron: Belga 0 Vandaag wordt de strafmaat bepaald van Mehdi Nemmouche en Nacer Bendrer. “De jury is donderdag aan haar werk begonnen en moet dat nu afmaken”, zei advocaat-generaal Yves Moreau tijdens zijn rekwisitoor over de strafmaat. “Het is een moeilijk werk en de jury staat voor een grote verantwoordelijkheid. Maar niemand zou begrijpen dat hier vandaag milde straffen zouden uitgesproken worden.”

“Als de jury het openbaar ministerie volgt bij de schuldigverklaring, volgt ze vaak de verdediging als het over de strafmaat gaat”, ging de magistraat verder. “Moorden met een terroristisch karakter zijn zeer zware misdrijven. Vandaag moet de jury een straf opleggen aan de twee personen die niet langer beschouwd worden als onschuldig, maar als verantwoordelijken voor de aanslag op het Joods Museum van België.”

Het debat over de strafmaat wordt vaak het debat van het hart genoemd, aldus de advocaat-generaal. “Maar vergeet daarbij niet het hart van de vier slachtoffers”, klonk het. “Emanuel en Miriam Riva waren bij de beste ouders van de wereld, Alexandre Strens was een schitterende jongeman, met een prachtige moeder. Als iedereen een moeder zou hebben zoals die van Alexandre Strens, zou de wereld er heel wat beter uitzien.



“En wat te zeggen van Dominique Sabrier? Zij was een dame die in een kogelregen is gestorven terwijl ze vrijwilligerswerk deed, dat zegt meer dan genoeg, denk ik.”

Bendrer mededader

Mehdi Nemmouche werd vrijdag schuldig bevonden aan viervoudige moord met terroristisch karakter, voor zijn daden tijdens de aanslag op het Joods Museum in 2014. Het openbaar ministerie had gevraagd om Nacer Bendrer als medeplichtige schuldig te bevinden, maar de jury besliste daar anders over en verklaarde hem schuldig als mededader. Dat is een “fout”, volgens Gilles Vanderbeck, advocaat van Bendrer.

“Er is woede, we zijn uiteraard teleurgesteld. Dit is een verdict dat niet overeenkomt met wat we tijdens de hoorzittingen hebben gehoord, en is een signaal naar de wereld”, zegt Vanderbeck.

Volgens de advocaat zijn er talrijke verzachtende omstandigheden voor zijn cliënt. “Iedereen weet dat Bendrer niet ter plaatse was, dat hij de trekker niet heeft overgehaald, dat hij dit project niet heeft voorbereid”, klinkt het. “Men beschuldigt hem ervan de wapens te hebben geleverd, maar dat hebben we tegengesproken.”

Bendrer heeft het volgens zijn advocaat erg moeilijk met de schuldigverklaring. “Men beschuldigt hem er ook van een terrorist te zijn, en dat doet hem pijn”, aldus Vanderbeck. “Een keer dat je de stempel van terrorist krijgt, geraak je daar voor de rest van je leven niet vanaf.”

Bekijk ook: