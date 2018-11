Jury acht Godfried Claes schuldig aan moord TT

30 november 2018

15u50

Bron: Belga 0 Voor het hof van assisen van Vlaams-Brabant in Leuven heeft de jury deze namiddag Godfried Claes (51) schuldig bevonden aan moord op zijn ex-partner Anne Collaer.

Na een beraadslaging van 4,5 uur stelden de twaalf gezworenen dat Claes de 47-jarige vrouw op 7 februari 2017 opzettelijk doodde in haar woning in Leuven. Volgens de jury deed hij dat met een vooraf bedacht en gedetailleerd plan, waarmee ook de voorbedachtheid bewezen is.