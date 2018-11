Jurist vecht vingerafdrukken op ID-kaart aan: op 3 dagen al 12.000 euro ingezameld voor procedure Chris Klomp

18 november 2018

17u39 61 . Het voornemen van de overheid om vingerafdrukken op te nemen in alle identiteitskaarten stuit op verzet. Jurist Matthias Dobbelaere-Welvaert stapt naar de rechter om de maatregel te bestrijden en heeft na drie dagen al bijna 12.000 euro opgehaald via crowdfunding

De overheid zette eerder deze maand het licht op groen om vingerafdrukken toe te voegen op de identiteitskaart, iets wat zou moeten helpen in de strijd tegen identiteitsfraude. Dobbelaere-Welvaert is het niet eens met de maatregel en stapt met zijn kantoor deJuristen naar het Grondwettelijk Hof om de beslissing aan te vechten.



Volgens de jurist wordt iedereen getroffen door de nieuwe maatregel, terwijl er per jaar maar een paar honderd fraudegevallen zijn. “Het lijkt me van levensbelang dat burgers zich realiseren dat deze overheid steeds meer en meer informatie wil. De vingerafdrukken van élke Belgische burger afnemen is absoluut niet proportioneel tot het doel.”

Privacy

Volgens Dobbelaere-Welvaert is de privacy van de burger in het gedrang. “Dit is een zaak van algemeen belang, en één die ook internationaal zal gevolgd worden. We zien het overal ter wereld: privacy moet steeds meer plaatsruimen voor een illusie van meer veiligheid. Minister Jambon zegt graag dat België een pionier moet zijn op vlak van veiligheid binnen de EU. Ik hoop dat ik binnen een paar maanden kan zeggen België een pionier is op vlak van privacy voor elke burger.”

