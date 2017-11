Juridische schemerzone: politie neemt foto's om Brusselse relschoppers te identificeren lVA

05u34

Bron: Belga 0 Photonews Een jongere wordt opgepakt door de politie na de rellen aan het Muntplein in Brussel. De politie heeft de controles opgevoerd in het centrum van Brussel na de rellen op de Lemonnierlaan van 11 november. De politie nam ook een foto van sommige jongeren van wie de identiteit werd gecontroleerd om hen te kunnen identificeren als betrokkene bij de rellen. Dat schrijven de Sudpresse-kranten vandaag.

Verschillende bewoners van de Anneessenswijk getuigen over de controles en de foto's, en drukken hun frustratie uit. "Het is mogelijk dat er foto's van jongeren werden genomen, omdat er twijfels waren over hun betrokkenheid bij de rellen", zegt Ilse Van de keere, woordvoerder van de politiezone Brussel Hoofdstad-Elsene.

"We konden zo al één persoon identificeren", zegt ze. De politiezone zegt dat er geen systematiek achter schuilgaat. "De politieaanwezigheid in het algemeen werd versterkt in het hele centrum sinds de incidenten", zegt de woordvoerster, die toegeeft dat foto's nemen van iemand tijdens controles geen gebruikelijke praktijk is.

Privacy

Vanuit juridisch oogpunt, "is het een grijze zone, er is geen duidelijk antwoord op", zegt jurist Mathieu Beys. "De wet op het politieambt laat toe om persoonlijke gegevens te behandelen en te verzamelen, foto's inbegrepen. Maar er is ook een belangrijk principe bij een gerechtelijk onderzoek dat verbiedt om informatie te verzamelen bij een brede groep personen zonder aanwijzing."