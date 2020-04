Jupiler zet reclamecampagne stop na kritiek (maar promotie blijft wel gelden) LH

30 april 2020

17u22 6 AB InBev trekt vandaag de reclamecampagne terug waarbij je bij aankoop van twee bakken Jupiler een bak gratis krijgt. Omdat er veel kritische reacties op kwamen in coronatijden wordt de reclame ingetrokken. Het bier blijft wel in promotie staan.

“2+1 bak gratis om... de barbecue nog eens in gang te steken”, luidde de ietwat vreemd getimede campagne. Door de strenge maatregelen tegen het coronavirus is het immers verboden om vrienden of familie uit te nodigen.

Het ontging Radio 2-programma ‘De Inspecteur’ ook niet. “Jupiler zet deze campagne stop nadat ‘De Inspecteur’ gisteren contact nam met Jupiler. Want is het niet vreemd tijdens coronamaatregelen op te roepen om 2+1 bakken bier aan te kopen voor een bbq?”, meldde presentator Sven Pichal deze ochtend.

Straf: Jupiler zet deze campagne stop nadat #deinspecteur @vrtradio2 gisteren contact nam met @Jupiler Want is het niet vreemd tijdens corona-maatregelen op te roepen om 2+1 bakken bier aan te kopen voor een bbq? @ABInBev_BE en VAD reageren om 8 uur @vrtradio2 #vrt pic.twitter.com/dwZ9IXB4mb Sven Pichal(@ svenpichal) link

Woordvoerster van AB Inbev Karolien Cloots bevestigt dat de campagne stopgezet werd. “We hebben gemerkt dat er gemengde reacties waren op de advertentie. Het was een herneming van een campagne van vorig jaar met dezelfde slogan, maar het was uiteraard niet de bedoeling om aan te zetten om vrienden en familie uit te nodigen. Daarom hebben we besloten de campagne offline te halen.”

“We willen nog eens benadrukken dat we willen dat iedereen zich houdt aan de overheidsmaatregelen en in zijn kot blijft”, aldus Cloots nog. “Het was niet onze bedoeling om daarover verwarring te scheppen.”

De promotie zelf loopt wel nog door. Dus wie twee bakken Jupiler koopt, krijgt nog altijd een derde gratis.

“Geef tijdelijk geen korting meer op alcohol”

Gisteren riep het VAD, het Vlaams expertisecentrum voor Alcohol en andere Drugs, op om tijdens de coronacrisis tijdelijk geen promotie meer te maken voor alcoholische dranken. “Sommige van die promoties zijn echt zeer scherp. Wie twee bakken bier koopt, krijgt er een derde zelfs gratis bij. Maar waarom moet iemand in deze periode drie bakken bier in huis hebben?”

Het VAD hekelde begin dit jaar al een eerdere promotieactie van Jupiler.

