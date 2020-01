Jupiler pakt uit met ‘1+1 gratis’-actie, maar niet iedereen is er even gelukkig mee KVDS

15 januari 2020

08u57 98 AB InBev heeft het nieuwe jaar ingezet met een stevige promotieactie. Wie een bak Jupiler koopt (24x33cl), krijgt er een bak gratis bovenop. Niet te missen voor bierliefhebbers die een koopje willen doen, maar niet iedereen is even enthousiast. Volgens het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD) is de actie “een slechte zaak”.

“Ik denk niet dat ik al ooit een dergelijke promo gezien heb”, zegt Gunther Devisch van Promojagers België. Hij beheert een Faceboookgroep waarin leden de strafste koopjes met elkaar delen. Hij weet dus waarover hij het heeft. “Sinds maandag wordt er veel over de actie gesproken in de groep. Normaal gezien gaat het voor zoiets om ‘2+1 gratis’-acties. ‘1+1 gratis’ is uitzonderlijk.”

15,99 euro

Met de actie komt een bak Jupiler (24x33cl) nu op 7,99 euro of 15,99 euro voor de twee bakken. “Bij Makro is de prijs zelfs nog lager”, weet Devisch. “Daar betaal je maar 15,69 euro voor twee bakken.”





Een “eenvoudig promotiemechanisme” noemt AB InBev-woordvoerster Laure Stuyck het bij onze collega’s van de Franstalige nieuwssite 7 sur 7. Het zou volgens haar al eerder gebruikt zijn door de brouwer voor andere merken. (lees hieronder verder)

Volgens het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD) zou de actie alcoholgebruik echter in de hand werken en dat is geen goede zaak, zo klinkt het. “De prijs is doorslaggevend als het gaat om de consumptie van alcohol”, aldus directeur Marijs Geirnaert in Het Nieuwsblad. “Een aantal jaar geleden ging de prijs van sterke drank door allerlei taxaties sterk naar omhoog en we zagen dat de consumptie afnam. Voor wijn en bier werd die prijsstijging niet doorgevoerd en dus zijn mensen sneller geneigd om terug naar de klassieke pils te grijpen.”