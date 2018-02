Junior Bauwens ruilt de ring voor de brandweer: "Van boksen word je in ons land niet rijk" Jurgen Eeckhout

15 februari 2018

06u59

"Met boksen kan je in België niet rijk worden, en dus moet ik aan mijn toekomst en die van mijn familie denken." Daarom volgt bokser Jean-Pierre Bauwens het voorbeeld van zijn collega Sugar Jackson: hij wil brandweerman worden.

Sinds kort is Jean-Pierre Bauwens, 'Junior', (29) aan de slag als personal trainer en treft hij de laatste voorbereidingen voor een nieuwe boksclub, die begin maart zou openen. Maar tussendoor kan je hem met zijn neus tussen de boeken vinden. "Het is inderdaad zwaar. Nu moet ik vooral veel theorie verwerken. Binnenkort volgen dan de eerste oefeningen in de brandweerschool. Ik tel echter volop af naar juli, wanneer ik mee shiften kan draaien in de kazerne in Melle. Ik wil heel graag mensen uit de nood helpen."

Boksen doet Bauwens even niet meer. "Ik wil eerst al die projecten rond krijgen. Als ik officieel brandweerman ben, kan ik me weer voorbereiden op kampen. Maar aan het begin van mijn carrière dacht ik dat ik met boksen rijk zou kunnen worden en zo voor mijn familie zou kunnen zorgen. Maar dat is jammer genoeg niet zo gebleken. Ik hoop nog vijf jaar voort te kunnen boksen, maar ik moet een alternatief hebben. En daarom wil ik op termijn beroepsbrandweerman worden."