Juni was absolute recordmaand qua filezwaarte SVM

24 december 2019

13u52

Bron: Belga 0 De maand juni van 2019 was een absolute recordmaand wat betreft filezwaarte, de combinatie van filelengte en de duurtijd van de files. Het gaat om een record sinds de start van de metingen in 2011.

Peter Bruyninckx van het Vlaamse Verkeerscentrum benadrukt dat het gaat om voorlopige cijfers van het bijna afgelopen jaar. In de loop van januari of februari publiceert het Verkeerscentrum zijn jaarverslag met de complete cijfers en volledige duiding. Toch kan Bruyninckx nu al enkele opmerkelijke tendensen meegeven.

Het huidige meetsysteem van de files op de Vlaamse snelwegen ging in 2011 van start. "Sinds de start van die metingen is er nooit een maand geweest met zo'n filezwaarte. Dat is de combinatie van de filelengte en de duurtijd van de files", legt Bruyninckx uit.

In 2018 was mei de maand met de zwaarste filezwaarte en in 2017 was dat ook juni. "De zwaarste filemaanden vinden we traditioneel terug in de aanloop van de zomer. Die maanden tellen vaak verlengde weekends en dan zijn de mensen vaak 's avonds nog lang op de baan", aldus Bruyninckx.

Oktober en november van dit jaar waren de maanden met de langste files, met tot 180 kilometer file op een gemiddelde werkdag. Dat is hoger dan in 2018. De filelengte wordt berekend aan de hand van de opgetelde kilometers files. "Traditioneel vinden we de maanden met de langste files in het najaar", aldus Bruyninckx. Voor verklaringen verwijst hij naar het jaarverslag, maar de kans is groot dat het slechte weer in het najaar een oorzaak kan zijn.

De dag met de drukste ochtendspits viel dit jaar op 1 oktober. Toen stond er op het piekmoment 312 kilometer file op de Vlaamse snelwegen. Het was toen een kletsnatte ochtendspits met lange files en veel wachttijden. De drukste avondspits viel dit jaar op 14 februari, met 211 kilometer file op het piekmoment.