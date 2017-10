June (11) getuigt in vlog over haar beperking aan haar handen: "Ik ben trots op wat ik kan"

June Eyer (11) uit Mariaburg maakt haar eigen vlogs op youtube. Twee weken geleden zette de tiener een bijzondere video online waarin ze uitleg geeft over haar handen. June heeft een beperking aan haar handen en in haar vlog legt ze uit hoe dat komt. "Ik krijg reacties zoals 'Ik heb echt medelijden met jou', maar dat moet je zeker niet hebben", zegt June in haar vlog.