Juncker: “Franstaligen worden aan de Belgische kust niet meer aanvaard” ttr

14 september 2019

09u52

Bron: belga 118 Jean-Claude Juncker, de uittredende voorzitter van de Europese Commissie, vindt dat de tolerantie tegenover Franstaligen aan de Belgische kust afneemt. In een interview met De Tijd en L'Echo zegt de Luxemburger dat hij er dan maar Duits spreekt. "Dat kan blijkbaar wel. Ik vind dat schandalig belachelijk."

Juncker brengt elk jaar enkele dagen in Middelkerke door. "Dertig jaar geleden kon ik bij de slager of de bakker gerust iets in het Frans bestellen. Vandaag wordt dat niet meer geaccepteerd, dus praat ik Duits", zegt hij in De Tijd en L'Echo.

"België zou het model kunnen zijn voor een geslaagd samenwonen. Helaas is dat nog niet het geval. Ik heb nog nooit een Belg ontmoet die trots is op zijn land.”