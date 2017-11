Jumbo lonkt naar België Frank Dereymaeker

14u01

Bron: Eigen berichtgeving 573 ANP Jumbo, de op één na grootste supermarktketen van Nederland, overweegt om in ons land winkels te openen. "In ons meerjarenplan is de optie voorzien dat we de Belgische markt betreden", zegt financieel directeur Ton van Veen.

Jumbo, dat volledig in handen is van de familie Van Eerd, heeft zijn hoofdzetel in Veghel, vlak bij de Belgische grens. Het gonst al jaren van geruchten dat Jumbo over de landsgrens heen lonkt en de mogelijkheden bekijkt. Maar tot dusver had niemand van het management dat ooit bevestigd. Tot nu, in het vakblad 'Gondola'. Financieel directeur Ton van Veen benadrukt wel dat de komst nog niet bovenaan het prioriteitenlijstje staat.

Binnen paar jaar

"Voor dit of komend jaar is het nog niet, we willen eerst kijken welke mogelijkheden er zijn", zegt Van Veen. "We willen werken vanuit dezelfde filosofie, met een combinatie van omnichannel, online en foodmarkten. Maar het vergt een goeie voorbereiding en strategie als we naar België gaan. We zijn zeer landgericht, het zou dom zijn om te denken dat wat in Nederland werkt, dat ook doet in België."

De laatste jaren heeft Jumbo een enorme expansie achter de rug. Het nam achtereenvolgens concurrenten Super De Boer (2009) en C1000 (2012) over, en groeide daardoor uit tot de nummer twee in Nederland, na Albert Heijn. De groep beschikt over 580 winkels en een omzet van 6,7 miljard euro, goed voor een marktaandeel van 19%.