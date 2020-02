Jumbo geeft gratis boeketten weg als lastminute-valentijnscadeau MDG

14 februari 2020

17u26

Bron: Persbericht Jumbo 2 De Nederlandse supermarktketen Jumbo wil in België iedereen een handje helpen die Valentijn uit het oog is verloren. Het introduceert daarom het “Oef-gered-boeket”, dat klanten vandaag vanaf 20 uur gratis kunnen ophalen in de Jumbo winkels in Pelt, Rijkevorsel en Lanaken.

Klanten die toch Valentijn willen vieren en niet op tijd in de winkel geraken, komen zo dankzij Jumbo niet met lege handen thuis.

Uitstelgedrag of gewoon vergeten?

Speciaal voor iedereen die last heeft van uitstelgedrag of het gewoon vergeten is, heeft Jumbo het “Oef-gered-boeket” in het leven geroepen. Klanten die toch hun geliefde nog willen verrassen, kunnen na sluitingstijd bij Jumbo in Pelt, Rijkevorsel en Lanaken terecht voor een mooi valentijnsboeket. In totaal geeft Jumbo ruim 650 boeketten weg. De voorraad is groot, maar uiteindelijk ook beperkt. Dus snel zijn, is de boodschap.