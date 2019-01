Julie in de val gelokt op 2dehands.be: “Mijn rekening was geplunderd. Achtduizend euro, zomaar in rook opgegaan” Sven Van Malderen

23 januari 2019

16u14

Bron: 7sur7 0 Een jongedame uit Seraing is op de Franstalige versie van 2dehands.be meedogenloos in de val gelokt. Ze wilde haar gsm verkopen, maar zag via een populaire oplichterstruc uiteindelijk 8.000 euro van haar rekening verdwijnen. “Al haar spaargeld is nu weg”, zucht de schoonvader van het slachtoffer.

Julie (niet haar echte naam; nvdr) is een vaste klant op de populaire zoekertjessite. Eergisteren liep het echter mis: het meisje zette haar Blackberry te koop voor 85 euro, dat bedrag zou ze helaas nooit te zien krijgen.

“Na een uur kreeg ik een berichtje met de vraag of het aanbod nog geldig was”, klinkt het. “De vrouw vroeg of ik die telefoon even opzij kon leggen, want ze had die echt nodig. In ruil zou ze er nog tien euro bovenop doen.”

Jeugdige naïviteit

De volgende dag nam de koopster inderdaad weer contact op. “Ze stelde voor om het geld op te sturen via pakjesdienst DPD. Daarvoor moest ik echter eerst een account aanmaken, ze stuurde me daar een link voor door.”

In haar jeugdige naïviteit besefte Julie niet dat ze zo rechtstreeks naar een valse pagina van de oplichters geleid werd. Twee uur nadat ze haar gegevens daar achtergelaten had, kreeg ze telefoon.

“Ik stelde me eerst geen vragen”

“Een man met een Afrikaans accent stelde zich voor als werknemer van DPD. Hij wilde dat ik mijn bankkaart en kaartlezer nam en liet me enkele verrichtingen uitvoeren. Op het moment zelf stelde ik me er geen vragen bij, maar achteraf gezien vond ik dat wel vreemd.”

Het slechte voorgevoel zou helaas realiteit worden. “Toen ik ging kijken of ik de som gekregen had, bleek mijn rekening geplunderd. Achtduizend euro, zomaar in rook opgegaan.”

“Gegeerd doelwit”

De Federal Computer Crime Unit laat weten dat zulke fraudegevallen vaak voorkomen. “We krijgen hier veel meldingen van”, stelt Olivier Bogaert als commissaris van de Federale Computer Crime Unit. “Pakjesdiensten zijn een gegeerd doelwit voor fraudeurs, de bedrijven zelf kennen het probleem maar al te goed. Op de site van DHL staat zelfs een expliciete waarschuwing.”

Welke tips zijn er om niet om de tuin geleid te worden? “In de praktijk gaan die pakjesdiensten de betaling natuurlijk niet via telefoon regelen. In het ideale geval betaalt u altijd cash of gebruikt u het systeem van bpost. Als iemand té hard aandringt, zou er ook een alarmbelletje moeten afgaan”, besluit Bogaert.