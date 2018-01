Julie (21) sterft na aanrijding op zebrapad in Oostende, bestuurder blaast positief Bart Boterman

De 21-jarige Julie Daivier uit Oostende is donderdagavond om het leven gekomen bij een tragisch verkeersongeval in de Gistelsesteenweg in Stene (Oostende). Ze stak met de fiets het zebrapad over en werd gegrepen door een bestelwagen. De bestuurder blies positief. "Onbegrijpelijk. Ik ben mijn dochter en mijn leven kwijt", zegt vader Luc Daivier (53).

"'Papa. Je eten staat in de oven. Morgen slaap ik thuis. Liefs Julie', dat was het laatste berichtje ik van haar heb gekregen. Het was rond 18 uur. Ik was nog niet thuis en Julie zou al naar haar vriendje vertrekken met de fiets. Ze ging bij hem blijven slapen, maar kwam er nooit aan. Toen ik naar huis onderweg was, belde de buurvrouw omdat er een combi voor mijn deur stond. Ik was ongerust. 'Toch niet mijn Julie?', dacht ik. Maar toen ik de hulpdiensten zag staan, om mijn hoek, werd het duidelijk. Ik kon het niet geloven en ben nog steeds in shock", getuigt vader Luc.

Julie zou de Gistelsesteenweg oversteken vanuit de straat Oprit, de Zilverlaan in. Een eerste auto, komende uit de richting van de Kennedyrotonde, stopte om Julie over te laten. Julie stak per fiets over, maar werd gegrepen door een bestelwagen met aanhangwagen, die uit de richting van Gistel kwam. De 40-jarige bestuurder had Julie pas te laat gezien, mogelijks door de mist. Volgens de politie remde de man nog, maar werd Julie alsnog gegrepen. Hij legde een positieve ademtest af en zijn rijbewijs werd voor 6 uur ingetrokken. De man had geen overdreven promillage alcohol in het bloed en vertoonde ook geen uiterlijke kenmerken van dronkenschap. Later moet hij zich voor de rechtbank verantwoorden voor onopzettelijke doodslag en rijden onder invloed.

"In zo'n mistig weer moet je je snelheid aanpassen, zodat je nog kan remmen voor fietsers. Dat er alcohol is gedronken, is onbegrijpelijk. Ik ben mijn dochter en mijn leven kwijt", zegt vader Luc. "Julie, woensdag nog autorijlessen aan het volgen, was altijd met haar fiets. 'Opletten hé', riep ik haar toe, telkens ze vertrok. Ik pleit al langer voor een veiliger kruispunt want het wordt er steeds drukker. Maar nu overkomt het mijn dochter. Zij had dit niet verdiend. Ze hadden beter mij genomen", aldus de zeer geëmotioneerde Luc Daivier.