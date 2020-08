Juli telt vijftig procent meer overnachtingen in eigen land vergeleken met dezelfde periode vorig jaar JTO

07 augustus 2020

15u30

Bron: Belga 2 Belgen hebben in juli maar liefst 50 procent meer overnachtingen geboekt in eigen land dan in juli vorig jaar. Daarmee wordt een deel van het verlies aan bezoekers uit het buitenland goedgemaakt, maar door de opnieuw verstrengde coronamaatregelen moet de toeristische sector zich toch weer schrap zetten. Dat meldt Toerisme Vlaanderen vandaag.

Nog nooit gingen zoveel Belgen bij de start van de zomervakantie op reis in eigen land. In de eerste week van juni waren er al meteen de helft meer boekingen uit eigen land (+44,6 procent) tegenover vorig jaar. Halfweg juli werden zelfs dubbel zoveel boekingen genoteerd als in dezelfde week halfweg juli vorig jaar (+126 procent).

"Een duidelijk teken dat de logiessector goed op weg was om een stuk van het verlies in het voorjaar door de lockdown weer goed te maken", aldus het samenwerkingsverband Vlaanderen Vakantieland 2.0, dat de provinciale en stedelijke diensten voor toerisme, Logeren in Vlaanderen en Toerisme Vlaanderen verenigt.

Maar intussen is de situatie enigszins weer omgeslagen door de nieuwe regels naar aanleiding van de tweede coronagolf. "Internationale toeristen blijven weg, wat zich vooral in onze Vlaamse kunststeden heel hard laat voelen. En de bijkomende veiligheidsmaatregelen in de provincie Antwerpen wegen bijzonder zwaar op de toeristische ondernemers daar."

De toeristische sector zegt echter hard te hebben gewerkt aan de nodige protocollen en veiligheidsmaatregelen waardoor het nog mogelijk is om met je zogenaamde 'bubbel' op vakantie te gaan in Vlaanderen. "Logiesuitbaters spelen creatief in op de nieuwe maatregelen. Zo komen er bijvoorbeeld veel grote vakantiewoningen opnieuw op de markt in augustus. Die worden nu verhuurd aan gezinsbubbels, met aangepaste prijzen. Maar ook in de hotels en B&B's zijn de maatregelen gegarandeerd en kan je perfect op vakantie."

De sector doet daarom een oproep om in de toekomst steeds te kiezen voor een vakantie in eigen land - met respect voor de veiligheidsregels.