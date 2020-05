Judoles in tijden van social distancing? Dan maar zelfgemaakte pop als partner MAC

21 mei 2020

17u50 0 Na tien weken hernam judoschool Yoshi-kan (Hofstade, Heist-op-den-Berg, Herselt, Haacht) de groepslessen en omdat er niet met een een partner mag worden geoefend, vroegen lesgevers Karin Belmans en Koen Staquet aan de jongens en meisjes om zelf een sparringpartner in elkaar te knutselen.

“Reken maar dat ze heel creatief zijn geweest”, lacht Karin. “Sommigen hadden een teddybeer gepimpt, anderen een onesie en iemand kwam zelfs met een Chinese pop aanzetten.”

Gisteren werd geoefend op het provinciaal domein van Hofstade. Social distancing bleek geen punt met zoveel ruimte. “De meeste kinderen barstten van de energie en de poppen werd stevig aangepakt. Broertjes en zusjes lieten we eerst wel samen oefenen, maar daarvoor werden we door de parkwachter op de vingers getikt. Beetje gek, want de voorbije weken gaven we lessen via YouTube en konden leden van hetzelfde gezin probleemloos de technieken met elkaar oefenen.”