Judoleraar riskeert celstraf voor aanranding tienermeisjes: "Ik begrijp dit niet. Zij waren zelf ook verliefd" HA

13 april 2018

11u14

Bron: Belga 0 Het parket Halle-Vilvoorde heeft een effectieve gevangenisstraf van 40 maanden gevorderd tegen Kris B. (40), een voormalig judoleraar aan de judo-topsportschool, die verschillende van zijn leerlingen zou aangerand hebben.

Het gaat om drie meisjes die hij trainde toen ze tieners waren en met wie hij één voor één een vertrouwensrelatie zou opgebouwd hebben, die hij vervolgens misbruikte om hen ongewenst aan te raken, te kussen en te knuffelen. Volgens B. zelf waren twee van de meisjes verliefd op hem en ging het om "relaties". "Ik begrijp dit niet", verklaarde B. vandaag voor de rechtbank. "Bij dat ene meisje ben ik gewoon opgetreden als trainer en is er nooit iets gebeurd tussen ons. Met die andere meisjes is er wel een relatie geweest, zij waren zelf ook verliefd. Toen ze aangaven dat ze er niet langer gelukkig mee waren, heb ik daar begrip voor getoond. Maar er is nooit iets gebeurd dat zij niet wilden. Ik vind het zeer spijtig dat zij nu klacht tegen mij indienen. Ik heb nooit kwaadaardige bedoelingen gehad en heb hen nooit willen beschadigen."

Er is nooit iets gebeurd dat zij niet wilden Beklaagde Kris B.

"Meneer B. ziet een complot en toont nog steeds geen enkel schuldinzicht", reageerde het parket op de verklaring van de beklaagde. "Relaties in topsport mogen dan misschien 'normaal' zijn, hier ging het wel om een man van in de dertig en meisjes van 14 tot 16 jaar oud. Hij had als trainer zelf 'stop' moeten zeggen maar heeft net zijn vertrouwensband misbruikt om die meisjes te benaderen. Hij heeft ze stap voor stap geïsoleerd om ze vervolgens aan te raken op ongewenste en ongepaste manieren. De meisjes geven allemaal aan dat ze zich daarbij ongemakkelijk voelden, maar niet durfden te reageren."