Jubileumdiamant 't Steentje onthuld in diamantmuseum DIVA jv

14 januari 2020

23u53

Bron: belga 0 In diamantmuseum DIVA in Antwerpen is vanavond 't Steentje onthuld, een kunstwerk met daarin een diamant waarvan de de 57 facetten geslepen werden door even veel bekende en onbekende Antwerpenaren. Het kunstwerk is een eerbetoon aan de briljant, de belangrijkste slijpvorm uitgevonden door de Antwerpse ingenieur Marcel Tolkowsky.

Vorig jaar vierde de Antwerpse diamantsector de honderdste verjaardag van de uitvinding van de briljant, met zijn typerende 57 facetten. Het was ook het startschot van het kunstproject 't Steentje: 57 bekende en onbekende slijpers mochten elk één facet voor hun rekening nemen.

Het eerste facet werd geslepen door Constantinus 'Stan' Hunselmans, die zijn geboortejaar deelt met de briljant, het laatste facet was weggelegd voor burgemeester Bart De Wever. Tussen hen zaten onder anderen minister Philippe De Backer, Natalia, Jean-Marie Pfaff en Suske en Wiske. Antwerps meesterslijper Pieter Bombeke werkte de briljant verder af voordat hij in het kunstwerk geplaatst werd.

"We zijn ontzettend tevreden met het resultaat", zegt CEO Ari Epstein van de diamantkoepel AWDC. "'t Steentje vertolkt het multiculturele en diverse karakter van de Antwerpse diamantsector en nu het verwerkt is in dit prachtige kunstwerk waarvan de basis de kop van een oude slijptang is, staat het ook symbool voor het uitmuntende en ongeëvenaarde Antwerpse vakmanschap. Ik wil dan ook heel graag alle slijpers bedanken om deel uit te maken van dit unieke project."

De Antwerpse diamantslijper Marcel Tolkowsky schreef in 1919 de wiskundige formule voor de briljant, de vorm die voor maximale schittering in een diamant zorgt. Tot vandaag is het nog steeds de meest succesvolle en typerende slijpvorm.