Jubelparktunnel versperd door ongeval met twee gewonden HA

14 februari 2018

11u25

Bron: Belga 0 Twee personen zijn vanochtend lichtgewond geraakt bij een verkeersongeval in de Jubelparktunnel. Dat meldt de Brusselse lokale politie.

In de tunnel reden rond 09.15 uur vier voertuigen op elkaar in. De twee gewonden werden naar het ziekenhuis overgebracht. De tunnel werd in de richting van het centrum afgesloten om de omstandigheden van de botsing te onderzoeken.

Door het ongeval is er verkeershinder tot in de Tervurentunnel, meldt Mobiris.