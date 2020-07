Journaliste test in UZ Gent experimenteel coronavaccin uit: "Mijn benen voelden gloeiend heet aan en ik verloor alle gevoel in mijn vingers”

18 juli 2020

Wereldwijd worden zo’n tweehonderd vaccins klaargestoomd in de strijd tegen het coronavirus. Enkele daarvan zitten intussen al in een menselijke testfase. Ook voor de onderzoekers van het UZ Gent is het nagelbijten geblazen: zij hebben een eerste poging afgerond, maar zal hun ‘brouwsel’ wel efficiënt genoeg blijken? Een journaliste van de Waalse krant L’Echo is een van de personen die daar antwoord moet op geven. Zij stelde zich immers vrijwillig kandidaat om het vaccin uit te proberen.