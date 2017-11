Journaliste (28) sterft bij aanrijding in Schaarbeek mvdb

18u43

Bron: Belga - De Standaard 1 BELGA (archieffoto) De 28-jarige vrouw die gisteravond om het leven is gekomen bij een verkeersongeval in Schaarbeek, was een journaliste van De Standaard. Dat meldt hoofdredacteur Karel Verhoeven deze avond op de site van de krant.

Het ongeval gebeurde gisteravond omstreeks 23.30 uur op de Haachtsesteenweg. De jonge vrouw, Stephanie Verbraekel, werd er in nog onduidelijke omstandigheden aangereden door een personenwagen. De hulpdiensten trachtten de vrouw nog te reanimeren maar ze overleed ter plekke aan haar verwondingen. De autobestuurder die haar aanreed, werd ondervraagd maar nadien vrijgelaten.

De bestuurder bleek niet onder invloed van alcohol of verdovende middelen. Het Brusselse parket heeft een onderzoek geopend om de juiste omstandigheden van het ongeval te achterhalen, onder meer om na te gaan of de auto aan een overdreven snelheid reed. Er zijn verschillende onderzoeksopdrachten uitgevoerd, aldus het parket. Volgens De Standaard werd Verbraekel aangereden toen ze de straat overstak nabij haar woning. De wagen die haar aanreed, reed volgens getuigen mogelijk te snel.

"Bijna elke dag kunnen we dit soort berichten in de krant publiceren", schrijft hoofdredacteur Karel Verhoeven op de website van De Standaard. "Nu overkomt het een van de onzen. Het voelt tragisch en onrechtvaardig, ook om wie Stephanie was, zo uitzonderlijk getalenteerd en genereus. De lezers van De Standaard kennen Stephanie van haar grafische werk, haar collages en illustraties, uitgepuurd, met een licht absurde toets maar journalistiek helder. Ze gaf het Weekblad en de weekend- en de dagkranten vorm en maakte covers."