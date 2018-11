Journalist streamt live hoe hij hardhandig wordt aangepakt door politie in Brussel

30 november 2018

De Franse journalist Remy Buisine is in Brussel vandaag hardhandig aangepakt door de politie en zelfs even in de boeien geslagen. Dat is te zien op livebeelden die hij op dat moment aan het maken was. De politie van Brussel bevestigt aan VTM NIEUWS dat Buisine even is opgepakt en na een halfuur opnieuw is vrijgelaten.