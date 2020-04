Exclusief voor abonnees

Journalist Christophe Deborsu: “Ik mis mijn vrouw en kinderen enorm”

Raf Liekens

27 april 2020

05u00

Bron: De Morgen

Als er een staycationzomer zit aan te komen, is Christophe Deborsu (55) de man die je hebben moet. Onze troetelwaal is namelijk gespecialiseerd in de onderschatte schoonheid van België. Met Le Petit Deborsu schreef hij zelfs een snedige reisgids over zijn eigen stad, Namen. “Ik moet mijn vrouw en kinderen al zeven weken missen, maar mijn wandelingen naar de Citadel maken veel goed.”