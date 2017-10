Joseph (68) liet auto en spullen achter bij woning familielid en is sindsdien spoorloos HA

18u39

De politie vraagt om uit te kijken naar de 68-jarige Joseph Van Uffelen. De zestiger liet gisteren zijn auto met daarin enkele persoonlijke spullen achter in de buurt van de woning van een familielid in Kontich (Antwerpen). Sindsdien ontbreekt van de man elk spoor.

De man bracht niemand op de hoogte van wat zijn bedoelingen zouden kunnen zijn. Joseph liet een aantal waardevolle voorwerpen achter in zijn wagen en stopte de autosleutels in de brievenbus van een familielid in de Antwerpse gemeente Kontich.



Op het ogenblik van zijn verdwijning was de man waarschijnlijk gekleed in dezelfde stijl als op de foto hieronder.



Hebt u meer informatie over deze verdwijning, gelieve dan contact op te nemen met de politie via het gratis nummer 0800 30 300 of via email: opsporingen@police.belgium.eu.

Federale Politie