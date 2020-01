Joris Van Hove en Godelieve Thienpont te gast in VTM Nieuws jv

31 januari 2020

17u33 4 Twee van de drie artsen die vannacht vrijgesproken zijn op het euthanasieproces zijn vanavond te gast in VTM Nieuws: de uitvoerende arts Joris Van Hove en psychiater Godelieve Thienpont. Van Hove zei dat hij opgelucht was. “Mensen wensen mij proficiat, ook wie mij niet kent.”

Joris Van Hove (59) was de arts die de euthanasie op 27 april 2010 in Sint-Niklaas toepaste op Tine Nys (38). De familie van Tine sleepte hem samen met psychiater Godelieve Thienpont (67) en huisarts Frank De Greef (58) voor de rechter, omdat volgens de nabestaanden niet was voldaan aan de voorwaarden om de euthanasie uit te voeren. De jury volgde die redenering niet en sprak de drie beklaagden vrij.

De vraag of hij nog euthanasie zou uitvoeren, ging Joris Van Hove uit de weg: “Ik wil eerst rust nu.” Zijn advocaat, Walter Van Steenbrugge, wenst nog altijd “opheldering over de spectaculaire en niet toelaatbare move” van het OM om plots, in maart 2017, de artsen te beschuldigen.

Ook opluchting bij psychiater Godelieve Thienpont, “in eerste instantie ook bij patiënten zelf”. “Ze waren ongerust dat humaan sterven niet meer mogelijk zou zijn als de dood onvermijdelijk is”, zei Thienpont.

Haar advocaat Jef Vermassen hekelde het instituut Kerk, “dat tegen euthanasie is”. “Enfin, ik ken een geval van een priester die, toen het voor hem zo ver was, wél voor euthanasie koos.”

Voor de uitvoerende arts Joris Van Hove speelde het voordeel van de twijfel voor de vrijspraak, over huisarts Frank De Greef oordeelde de jury dat hij onwetend was en in het geval van Godelieve Thienpont stelden de gezworenen voor het assisenhof in Oost-Vlaanderen dat ze geen enkele fout beging.