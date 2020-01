Joris Van Hove en Godelieve Thienpont straks te gast in VTM Nieuws jv

31 januari 2020

17u33 0 Twee van de drie artsen die vannacht vrijgesproken zijn op het euthanasieproces zijn vanavond te gast in VTM Nieuws. De uitvoerende arts Joris Van Hove en psychiater Godelieve Thienpont zullen er vertellen over de assisenzaak die ons land deze week helemaal in de ban hield.

Joris Van Hove (59) was de arts die de euthanasie op 27 april 2010 in Sint-Niklaas toepaste op Tine Nys (38). De familie van Tine sleepte hem samen met psychiater Godelieve Thienpont (67) en huisarts Frank De Greef (58) voor de rechter, omdat volgens de nabestaanden niet was voldaan aan de voorwaarden om de euthanasie uit te voeren. De jury volgde die redenering niet en sprak de drie beklaagden vrij.

Voor de uitvoerende arts Joris Van Hove speelde het voordeel van de twijfel, over huisarts Frank De Greef oordeelde de jury dat hij onwetend was en in het geval van Godelieve Thienpont stelden de gezworenen voor het assisenhof in Oost-Vlaanderen dat ze geen enkele fout beging.