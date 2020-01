Joris Van Cauter neemt job van Keuleneer over en zal nu hele gezin Nys verdedigen op euthanasieproces Erwin Verhoeven

23 januari 2020

11u40 14 Na de gedwongen terugtrekking van Fernand Keuleneer, advocaat van de zussen en de broer van het slachtoffer, uit het euthanasieproces Tine Nys, zal Joris Van Cauter hun belangen verdedigen. “Sofie, Lotte en Bram vinden dat het in ieders belang is dat het proces voortgang kent. Ik zal dus hun belangen verdedigen”, zei Van Cauter. De zaak wordt nu verder gezet.

Voor de zitting van het Oost-Vlaamse assisenhof vanochtend opnieuw van start ging, was het eerst verzamelen geblazen in het kantoor van de Gentse stafhouder Kris Markey. Onderwerp van gesprek: de positie van meester Fernand Keuleneer, advocaat van de zussen en de broer van Tine Nys. Gisteren raakte op het proces over haar euthanasie bekend dat Keuleneer aanwezig was op de zitting van 3 augustus 2010 van de evaluatiecommissie die het dossier Tine Nys goedkeurde. Weliswaar als plaatsvervangend lid zonder stemrecht, zo verdedigde Keuleneer zich. Die de zaak “een storm in een glas water noemde”.

Stemrecht of niet, dat is eigenlijk van weinig belang. Het feit dat hij aanwezig was bij dat beraad, gaf de advocaat een “voordeel” op de andere procespartijen. Of — laten we het zelfs voorzichtiger uitdrukken — het kon de indruk wekken dat hij dat voordeel heeft. Voordeel dat niet ongedaan kon gemaakt worden, omdat hij zijn wetenschap met de andere procespartijen niet kon delen. Om een dubbele reden. Het geheim van dat beraad. En het feit dat een advocaat nooit getuige kan zijn in zijn eigen zaak. Ook al hadden de andere partijen hem op de getuigenstoel willen uithoren over het verloop van het beraad destijds, dan kon dat niet. Tenzij de advocaat zich terugtrok. Ander heikel punt op het vlak van de deontologie was de relatie advocaat-cliënt. Er mag nooit een belangenconflict zijn. De beslissing van de evaluatiecommissie aanvechten met een raadsman die zelf aanwezig was bij de zitting waar ze werd goedgekeurd, oogde toch wat vreemd.

Na overleg met zijn collega van Brussel en met Keuleneer zelf, besliste de Gentse stafhouder Kris Markey dat de advocaat zich moest terugtrekken. De reden van de terugtrekken werd niet meegedeeld. Die blijft vertrouwelijk tussen de stafhouder en Keuleneer.

De zitting werd na die beslissing geschorst tot 11u. Keuleneer overlegde met zijn cliënten. Zijn cliënten overlegden met Joris Van Cauter, advocaat van hun ouders. “Sofie, Lotte en Bram vinden dat het in ieders belang is dat het proces voortgang kent. Ik zal dus hun belangen verdedigen”, zei Van Cauter na dat gesprek.

De zaak wordt nu met een halve dag vertraging verder gezet.