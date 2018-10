Joris Hindryckx (55) is nieuwe burgemeester van Houthulst GUS

17 oktober 2018

13u48

Bron: eigen berichtgeving 1 Joris Hindryckx (55) is de nieuwe burgemeester van Houthulst. Hij volgt Ann Vansteenkiste op die 200 voorkeurstemmen minder had dan Joris.

Hindryckx blijft vijf jaar burgemeester en wordt in het laatste jaar opgevolgd door eerste schepen Jeroen Vandromme. Jeroen krijgt als schepen de bevoegdheden burgerlijke stand, brandweer en vrije tijd.

Joris is als burgemeester verantwoordelijk voor het algemeen beleid, veiligheid, financiën en communicatie. Hij was al eens burgemeester van Houthulst van 2003 tot het voorjaar van 2012. Beroepshalve is Joris directeur van de Vives Hogeschool. (GUS)