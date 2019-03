Joren (12) revalideert nog altijd een half jaar na fietsongeval Redactie

25 maart 2019

16u43 2

Nooit eerder waren er zo weinig verkeersdoden als in 2018. Toch ging het aantal fietsongevallen opnieuw omhoog. Er gebeurde bijna 10.000 ongevallen met fietsers, dat blijkt uit cijfers van het verkeersinstituut Vias. Dat zijn bijna 10.000 gewonde fietsers, en helaas ook 44 fietsers die overleden zijn. Hun veiligheid blijft een groot pijnpunt, zegt Vias.

Joren De Wit was zelf slachtoffer van zo'n verkeersongeval. De jongen was onderweg naar school toen een auto hem op het zebrapad aanreed. Hij lag drie maanden in het ziekenhuis. Een zware revalidatie volgde, opnieuw leren praten, lopen en springen hoorde daarbij. Vandaag gaat het goed met Joren maar hij revalideert nog steeds.