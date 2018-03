Jordan (11) en zusje Jade (8) verdwenen in Moeskroen HR

30 maart 2018

06u41

Bron: Child Focus 1581 Een meisje van 8 en haar broertje van 11 jaar uit Moeskroen zijn sinds woensdag vermist. Child Focus heeft een opsporingsbericht gelanceerd.

Jade Gamot (8) en haar broer Jordan Gamot (11) werden het laatst gezien op woensdag 28 maart in Moeskroen. Jade is 1 meter 32 groot, slank gebouwd en heeft blond haar. Haar iets oudere broer Jordan is 1 meter 40 groot, normaal gebouwd en heeft ook blond haar. Wie informatie heeft over de verdwijning, of wie de twee kinderen gezien heeft, wordt gevraagd contact op te nemen met Child Focus op het nummer 116 000.