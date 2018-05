Joodse organisaties vragen toepassing nultolerantie na Beerschot-Antwerp KVDS

01 mei 2018

21u29

Bron: Belga 64 Twee Joodse organisaties vragen de Pro League om de beloofde nultolerantie inzake racisme en antisemitisme strikt toe te passen. Aanleiding zijn anti-Joodse boodschappen bij supporters van Beerschot Wilrijk afgelopen weekend tijdens de match tegen Antwerp.

Tijden de match waren spreekkoren tegen de Joodse gemeenschap te horen, en er was ook een spandoek te zien met een anti-Joodse boodschap. Beerschot werd al door de Pro League tot de orde geroepen.

"Gemiste kans"

Maar, zo vinden het Forum der Joodse organisaties (FJO) en het Coördinatiecomité van de Joodse Organisaties van België (CCOJB), in feite gaat het om een "gemiste kans". Beide organisaties verwijzen naar het nieuwe interne reglement van de Pro League om racistische en discriminerende spreekkoren uit de stadions te bannen.

"In feite had het spandoek verwijderd moeten worden. Nu was het de hele match te zien. De match had ook even kunnen worden stilgelegd", zegt FJO-woordvoerder David Braun.

Beide organisaties dringen er bij de Pro League op aan "de nultolerantie zonder uitzondering toe te passen zodoende iedere vorm van racisme en antisemitisme eindelijk uit onze stadions te bannen".

Geuzennaam

Bij de Beerschotsupporters staat men erop te melden dat op geen enkel moment de joodse gemeenschap geviseerd wordt. Integendeel, met 'joden' worden de Antwerpsupporters bedoeld, een geuzennaam zoals de Antwerpfans de Beerschotsupporters 'ratten' noemen. "Wie hier antisemitisme in ziet, kent niks van voetbal", klinkt het.