Joodse organisaties vechten verbod op onverdoofd slachten aan: "Inbreuk op godsdienstvrijheid" HA

12u25 3 Rutger Lievens (Illustratiefoto) De joodse koepelorganisatie CCOJB (Coördinatiecomité van Joodse organisaties van België) is naar het Grondwettelijk gestapt om het Waalse verbod op onverdoofd slachten aan te vechten. De organisatie stelt dat de maatregel een inbreuk vormt op de godsdienstvrijheid. Bovendien is CCOJB van plan om binnenkort ook een klacht in te dienen tegen het Vlaams verbod.

De voorbije zomer hebben zowel de Vlaamse als de Waalse regering gestemd over een verbod op onverdoofd slachten. In Wallonië zal die maatregel vanaf 1 juni 2018 worden ingevoerd. Vlaanderen zal in 2019 een eerste stap zetten. Maar CCOJB en enkele joodse burgers zijn nu naar het Grondwettelijk Hof gestapt om dat slachtverbod aan te vechten. "Voorlopig gaat het enkel om een klacht tegen het Waalse verbod", zo legt voorzitter Yohan Benizri uit. "We verzetten ons ook tegen het Vlaamse verbod, maar juridisch was het niet mogelijk om met één enkele klacht de twee decreten tegelijk aan te vechten. We hebben nog een tweetal maanden de tijd om ook een dossier tegen het Vlaamse slachtverbod in te dienen. Dat zal zeker gebeuren."

Benizri klaagt aan dat met het slachtverbod een eeuwenoud ritueel buiten de wet wordt gesteld, waardoor het voor joden zo goed als onmogelijk zou worden om nog koosjer te eten. Het slachtverbod valt volgens hem ook niet te rijmen met de godsdienstvrijheid.

"Met het slachtverbod wordt een eeuwenoud ritueel buiten de wet gesteld" Yohan Benizri

Moslims

Bovendien gaat de maatregel in tegen het Europees recht, klinkt het. In een Europese richtlijn over de bescherming van dieren worden namelijk uitzonderingen toegelaten voor religieuze slachtingen die in slachthuizen plaatsvinden. Al krijgen de lidstaten wel enige marge bij de toepassing van die richtlijn. "Maar het laten van een marge is iets helemaal anders dan iets compleet verbieden", zo luidt het nog.

Benizri benadrukt tot slot dat er ook met de moslimgemeenschap overlegd werd over de klacht. "Er zijn contacten geweest. Voor zover ik begrijp, lijken zij ook van plan om naar het Grondwettelijk Hof te stappen."