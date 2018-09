Joodse gemeenschap pikt vergelijking met islamschool door Demir niet: "Uitspraken zijn schandelijk" Redactie

20 september 2018

14u21

Bron: Joods Actueel, VRT 0 De Joodse gemeenschap in ons land vindt het niet kunnen dat staatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir (N-VA) een vergelijking heeft gemaakt tussen de geplande islamschool in Genk en de erkende joods-orthodoxe scholen. "Weet ze wel waar ze over spreekt?", citeert Joods Actueel de Antwerpse schepen van Onderwijs vandaag op zijn website.

Demir trok deze week aan de alarmbel over de plannen voor een islamschool in Genk, die ingericht zou worden door de Turks-islamistische vereniging Milli Görüs. Demir sprak over "een heel gevaarlijke cocktail die de toekomst van die kinderen naar de knoppen helpt".

In een interview in Terzake kreeg Demir ook een vraag opgeworpen over de Joodse scholen, die door de overheid erkend en gesubsidieerd worden. "Ook bij ultra-orthodoxe joodse scholen maak ik mij zorgen over de gelijkheid tussen man en vrouw", zei Demir. "Het is niet omdat destijds historisch de beslissing is genomen om niet in te grijpen, dat we nu diezelfde fout moeten maken."

"Joodse scholen zijn altijd in orde geweest met wetten"

Het zijn uitspraken die bij de Joodse gemeenschap in het verkeerde keelgat zijn geschoten, zegt Joods Actueel. Advocaat Isaac Lesman spreekt van "schandelijke uitspraken". "Ons onderwijs gaan vergelijken met groepen die het terrorisme financieren en die meisjes verplichten om vanaf een jonge leeftijd een hoofddoek te dragen kan niet door de beugel. De Joodse scholen zijn steeds in orde geweest met alle Belgische en Vlaamse wetten en decreten en mogen daar fier op zijn."

Onderwijs is in Vlaanderen vrij, en net zoals het katholieke net scholen onder haar koepel heeft, is dat bij de Joodse gemeenschap het geval. Om erkend te worden, moeten scholen wel voldoen aan bepaalde voorwaarden en gebeuren er inspecties. Dat is ook bij Joodse scholen het geval. "Samen hebben de Joodse scholen tienduizenden Joodse leerlingen voortgebracht met een erkend diploma, dat men daar nu vragen bij stelt komt bij velen hard aan", klinkt het bij Joods Actueel.

Dat er apart onderwijs is tussen jongens en meisjes, is volgens Joods Actueel, niet verkeerd. "Dat was in Vlaanderen vele generaties lang de meest normale zaak ter wereld. Dat hiermee de vrouw wordt gediscrimineerd is nonsens – elitescholen organiseren tot op de dag van vandaag om pedagogische redenen nog steeds apart onderwijs voor jongens en meisjes."

Elitescholen organiseren tot op de dag van vandaag om pedagogische redenen nog steeds apart onderwijs voor jongens en meisjes Joods Actueel

"Weet mevrouw Demir wel waarover ze spreekt?"

Ook de Antwerpse schepen Claude Marinower reageert niet opgezet op Demirs uitspraak. "Met alle respect, maar weet mevrouw Demir waarover ze spreekt? Ik denk dat ze alles op een hoop gooit, is het verkiezingskoorts? (...) Alle scholen kunnen erkend worden mits ze voldoen aan de grondvoorwaarden rond eindtermen, taal en gelijke kansen. Eens daarover een akkoord bereikt is, dan behoort het niet toe aan politici om over deze scholen te oordelen. Als er een probleem is dan moet de administratie en de inspectie zijn werk doen en daarop toezien."

Burgemeester en N-VA-partijvoorzitter Bart De Wever gaat niet expliciet in op de vergelijking die Demir maakte. Hij reageert wel kort tegen Joods Actueel en zegt dat er een verschil bestaat tussen de Genkse islamschool en de Joodse scholen. "De Genkse Milli Gorus-school pretendeert aanspraak te maken op erkenning en dus ondersteuning met gemeenschapsgeld om haar werking uit te bouwen. Dat vinden wij bedenkelijk, zoals staatssecretaris Demir heeft verklaard, gezien het een organisatie betreft die de lekenstaat niet als uitgangspunt neemt en op gespannen voet staat met belangrijke grondwaarden in onze samenleving zoals de gelijkheid van man en vrouw."

Volgens De Wever staan in het Joodse onderwijs "het Nederlands, de reguliere eindtermen en respect voor onze gemeenschappelijke waarden centraal". "Daar moet uiteraard ook controle op zijn vanuit de overheid."