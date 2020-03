Jongste slachtoffertje is meisje van twaalf jaar, viroloog Emmanuel André zwaar aangeslagen Joeri Vlemings

31 maart 2020

11u13 152 Het crisiscentrum heeft vandaag heel droevig nieuws te melden. Een meisje van amper twaalf jaar is overleden aan het coronavirus. De Franstalige viroloog bracht het bericht eerst en was duidelijk zwaar aangeslagen. Hij kon zijn tekst niet verderzetten en liet het woord vroegtijdig aan zijn Nederlandstalige collega Steven Van Gucht.

“We hebben vandaag een moeilijke mededeling over te brengen: het overlijden van een meisje van twaalf”, zei Emmanuel André, die in de aanloop naar het erg trieste nieuws al emotioneler overkwam dan anders. “Dit is emotioneel een moeilijk moment, wat dit belangt een kind aan en de hele maatschappij. Dit haalt ons helemaal overhoop”, zei hij. Collega Steven Van Gucht moest vroegtijdig overnemen. “Een meisje van twaalf jaar is zaterdag overleden”, zei Van Gucht. “Ze testte positief op het coronavirus. Ze is plots erg achteruitgegaan na drie dagen koorts.”

“Het herinnert ons eraan dat alle leeftijden, van jong tot oud, complicaties kunnen ontwikkelen”, aldus Van Gucht. “Al is dit heel uitzonderlijk. Waarom het soms misloopt, weten we niet.”

Het crisiscentrum beseft ten volle hoe zwaar dit weegt op de maatschappij. Het Rode Kruis heeft een nummer om psycho-sociale hulp te bieden aan mensen die daar nood aan hebben: 0800 14 689.

Eerder overleed een jongen van veertien in Portugal aan de gevolgen van het coronavirus en een meisje van zestien in Frankrijk.

