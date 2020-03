Jongste slachtoffertje is meisje van twaalf jaar uit Gent, viroloog Emmanuel André zwaar aangeslagen Joeri Vlemings Sabine Van Damme

31 maart 2020

11u13 1190 Het Crisiscentrum heeft vandaag heel droevig nieuws te melden. Een meisje van amper twaalf jaar uit Gent is overleden aan het coronavirus. De Franstalige viroloog bracht het bericht eerst, met trillende stem. Hij was zichtbaar zwaar aangeslagen. Hij kon zijn tekst niet verderzetten en liet het woord vroegtijdig aan zijn Nederlandstalige collega Steven Van Gucht. Het meisje is het jongste slachtoffertje in Europa.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

“We hebben vandaag een pijnlijke mededeling over te brengen: het overlijden van een meisje van twaalf”, zei Emmanuel André, die in de aanloop naar het erg trieste nieuws al meer bewogen overkwam dan anders. “Dit is emotioneel een moeilijk moment, want dit belangt een kind aan en de medische en wetenschappelijke wereld. Dit is heel uitzonderlijk, maar haalt ons helemaal overhoop”, zei hij. Collega Steven Van Gucht moest vroegtijdig overnemen.

“Gisteren is een meisje van twaalf jaar overleden”, zei Van Gucht. “Ze testte positief voor het coronavirus. Het kind is plots achteruitgegaan na drie dagen koorts. Ze is dan in spoed opgenomen in het ziekenhuis, waar ze vrij snel is overleden. Voor zover we weten waren er geen onderliggende gezondheidsklachten bij dit meisje.”

“Gents meisje”

Het meisje dat overleed komt uit Gent. Dat bevestigde de Gentse burgemeester Mathias De Clercq. “Een Gents meisje van 12 jaar is niet meer. Dit is bijzonder tragisch. Als mens en als vader ben ik erg diep getroffen hierdoor. Gent en het hele land zijn verenigd in een immens verdriet. Onze gedachten en ons medeleven gaan uit naar het gezin, de familie en de schoolgemeenschap De Harp. Als stad zullen we hen ten volle ondersteunen in deze ontzettend moeilijke periode”, aldus De Clercq.

“Deze morgen heeft het schoolteam De Harp het trieste nieuws vernomen dat een leerlinge van de school is overleden”, zo staat te lezen in een persbericht dat de directie verstuurde. “Het schoolteam en het bestuur bieden hun diepste medeleven aan en staan in nauw contact met de familie om steun te bieden waar dit kan. Ook ouders, klasgenoten en leerkrachten staan we bij waar nodig rond dit droeve nieuws”.

“Het is belangrijk om weten dat de leerlinge sinds 13 maart niet meer naar school of de opvang is gekomen en geen contact meer had met het team. Vrijdag zal dit intussen 3 weken zijn”, aldus de directie.

“Alle leeftijden”

“Het herinnert ons eraan dat alle leeftijden, van tien jaar tot de hoogste leeftijd, complicaties kunnen ontwikkelen”, aldus Van Gucht, die herhaalde dat dit “zeer uitzonderlijk is bij jonge mensen”. Van Gucht: “Dit is niet de regel. Waarom het soms misloopt, weten we niet. Het is belangrijk dat dit geval per geval onderzocht wordt.”



“Alle statistieken, zowel in België als in het buitenland, wijzen erop dat de infectie meestal mild is bij kinderen”, legt Van Gucht uit. “Heel af en toe gebeurt het dat er een ernstige infectie is bij een kind, en jammer genoeg zien we dat nu ook in België. Maar dit is echt wel heel uitzonderlijk.” Meestal zijn het oudere mensen die overlijden aan de gevolgen van het Covid-19-virus. 93 procent van de overledenen in ons land is ouder dan 65 jaar.

Ook griep eist kinderlevens

Het Crisiscentrum beseft ten volle hoe zwaar dit weegt op de maatschappij. “Dit is iets dat ons heel bijzonder raakt, als ouder en als mens”, zei Van Gucht. Het Rode Kruis heeft een nummer om psychosociale hulp te bieden aan mensen die daar nood aan hebben: 0800 14 689. “Het is ook belangrijk dat we steun zoeken bij elkaar en hierover praten met elkaar”, voegde Van Gucht er nog aan toe. De viroloog stelde ons nog gerust: “Geloof mij, dit zal voorbijgaan”.

De parallel met influenza is al vaker gelegd. Jaarlijks krijgt een kwart van onze kinderen de griep, weet pediater Marc Hainaut van het Universitair Medisch Centrum Sint-Pieter in Brussel. “En elk jaar sterven er ook één of twee gezonde kinderen in ons land compleet onverwacht aan de seizoensgriep. Het is heel uitzonderlijk, maar het komt voor.”

Eerder overleed een jongen van veertien in Portugal aan de gevolgen van het coronavirus en een meisje van zestien in Frankrijk. Het meisje dat gisteren in ons land stierf, is het jongste slachtoffertje van het Covid-19-virus in Europa.

De interfederale woordvoerders Emmanuel André en Steven Van Gucht betuigden hun diepste medeleven aan de ouders, de familie en de vrienden van het twaalfjarige meisje.

Lees ook:

Waarom een 16-jarige toch sterft aan corona en een 89-jarige het virus overleeft (+)

Deze kinderen zijn de jongste coronaslachtoffers van Europa