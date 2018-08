Jongste burgemeester van het land in emotionele Facebook-video: "Mijn veerkracht heeft zijn grenzen bereikt" KVE

28 augustus 2018

19u45

Bron: Facebook 7 Francesco Vanderjeugd (30), de jongste burgemeester van het land, heeft op Facebook aangekondigd dat hij het rustiger aan gaat doen. Hij is al sinds 2013 burgervader en dat eist zijn tol stelt hij in een video.

"Momenteel ben ik op een punt gekomen dat ook mijn veerkracht zijn grenzen heeft bereikt en de afgelopen jaren ben ik te vaak aan mezelf voorbijgegaan en heb ik te weinig aandacht geschonken aan de signalen die mijn lichaam me gaf. Dat laat nu duidelijk zijn sporen na", klinkt het. "Daarom zal ik, in de eerste plaats voor mijn gezondheid, mijn aanwezigheidspolitiek en agenda aanpassen tot het einde van dit jaar."



Hieronder kan u zijn volledige betoog lezen:



“Beste Stadenaar,

Samen hebben we de afgelopen jaren heel wat meegemaakt. Als jonge gast beleefde ik alles heel intens vanop de eerste rij. Zoekend naar mijn eigen weg in het leven struikelde ik wel eens, maar echter verloor ik nooit de kracht om mijn rug te rechten en weer verder te gaan. En toch, net zoals elke broze tak aan een boom ben ik ook wel eens kwetsbaar en breekbaar. Momenteel ben ik op een punt gekomen dat ook mijn veerkracht zijn grenzen heeft bereikt en ik de afgelopen jaren te vaak aan mezelf ben voorbijgegaan en te weinig aandacht schonk aan de signalen die mijn lichaam me gaf. Dat laat nu duidelijk zijn sporen na. Daarom zal ik, in de eerste plaats voor mijn gezondheid, mijn aanwezigheidspolitiek en agenda aanpassen tot het einde van dit jaar. Dat wil zeggen dat ik niet op elke uitnodiging zal kunnen ingaan, ook al wil ik dat wel. Met de vrijgekomen tijd zal ik op zoek gaan naar mezelf, leren doseren en structuur in mijn leven inbouwen. Zo hoop ik opnieuw rust te vinden om in evenwicht en balans te komen met mezelf. Zo kan ik - indien jullie mij in oktober er opnieuw de kans toe geven - er opnieuw even gepassioneerd staan voor jullie. Op een gestructureerde manier vanaf 2019. Want ik hoop oprecht dat ik samen met mijn ploeg de komende jaren opnieuw vorm mag geven aan onze gemeente en we een vervolg mogen breien aan wat we de voorbije jaren - soms in extreem moeilijke omstandigheden - samen hebben gepresteerd. Want ik ben er zeker van dat het beste nog moet komen. Ik weet dat dit nu niet het ideale moment is, maar dit moest ik met jullie delen nog voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober. Daar hebben jullie recht op. Verder hoop en vertrouw ik erop dat ik op jullie begrip en respect kan rekenen voor mijn beslissing: om op een andere manier even goed ten dienste te staan van Staden en haar inwoners in de nabije toekomst. Ik poogde om er altijd te zijn voor jullie, nu hoop ik te kunnen rekenen op jullie steun. Weet dat ik pas zorg kan dragen als ik nu in de eerste plaats zorg leer dragen voor mezelf. Alvast bedankt voor jullie vertrouwen, begrip en respect.”