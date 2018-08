Jongetje (8) raakte geklemd met hand op achtbaan in Boudewijn Seapark SDVO

17 augustus 2018

13u22 1

In het Boudewijn Seapark in Sint-Michiels, bij Brugge, is deze voormiddag een 8-jarig jongetje met zijn hand vast komen te zitten in de 'Orca Ride'. Het kind was samen met zijn jeugdbeweging op uitstap. Hij had omstreeks 11.15 uur met z'n vriendjes net een ritje gemaakt op de achtbaan. Toen de attractie stilstond aan het perron, stak de jongen zijn hand tussen het karretje en het spoor.

"Hij zat met zijn kneukels vast", zegt Lars van den Ham, directeur van het park. "We hebben het wielblok uit elkaar gehaald en de brandweer uit voorzorg opgebeld. Zij hielpen ons het karretje opheffen, zodat de jongen snel kon bevrijd worden." Het slachtoffer werd voor een foto overgebracht naar het ziekenhuis, maar raakte uiteindelijk niet gewond.

De Orca Ride is sinds 1998 geopend. Volgens het Boudewijn Seapark deden zich er sindsdien nooit incidenten voor.