Jongetje (6) aangereden nabij ziekenhuis: automobilist pleegt vluchtmisdrijf mvdb

21 december 2018

11u51

Bron: Focus WTV 0 Een zesjarig jongetje is gistervooravond lichtgewond geraakt bij een aanrijding nabij het ziekenhuis OLV Van Lourdes in Waregem, zo meldt Focus WTV. De automobilist pleegde vluchtmisdrijf, bevestigt de politie.

De moeder van de jongen doet op Facebook een oproep naar getuigen. Mama Cécile Feys parkeerde zich langs de Vijfseweg en stak de straat over. “Mijn zoon volgde mij, hoewel hij eigenlijk in de wagen ging blijven zitten, en werd toen aangereden”, vertelt ze. De wagen reed na de feiten verder. Het kind werd meteen naar de nabijgelegen spoeddienst van het ziekenhuis gebracht. De jongen heeft enkele bloeduitstortingen aan zijn hoofd opgelopen. Zijn heup werd ook geraakt, maar is niet gebroken.

Politiecommissaris Michaël Vanden Heede verklaarde aan Focus WTV dat het kind werd aangereden door een donkere auto. Het ongeval is mogelijk gefilmd door de dashcam van mama Cécile. Op Facebook krijgt ze veel steunbetuigingen van vrienden. Wie iets gezien heeft, kan terecht bij politiezone Mira op het nummer 056 62 67 00.