Jongetje (3) plast in broek nadat hij niet naar toilet mag in winkel: "Hij kwam doodbeschaamd thuis. Waar is de menslievendheid?" Redactie

22u10

Bron: Facebook, Nieuwsblad 0 Thinkstock De mama van een driejarig jongetje reageert verontwaardigd op Facebook nadat winkeluitbaters van een supermarkt in Dentergem deze week weigerden haar zoontje naar toilet te laten gaan. Toen de jongen in zijn broek plaste, moest zijn grootmoeder alles opkuisen, zo is te lezen in haar bericht. Volgens de verantwoordelijke van de Obelix Supermarkt in de West-Vlaamse gemeente hebben zij enkel de hygiënevoorschriften gevolgd.

"Deze week ging mijn ma naar de winkel met Améline en Stan. Stan zegt: "Oma, ik moet pipi doen", schrijft mama Stephanie Debeurme op Facebook. "Mijn ma vraagt aan de bazin van de winkel waar het toilet is, maar die zegt dat ze geen toilet hebben in de winkel." Een winkelbediende vertelt de oma nadien dat er wel een wc is, maar dat "die niet mag gebruikt worden door klanten".

De kleine Stan kan zich niet meer ophouden en plast in zijn broek. "Broek, kousen en schoenen nat. En natuurlijk ook de vloer van de winkel", aldus Debeurme. De moeder van Stephanie krijgt van de bazin een emmer en de boodschap om “dat hier maar op te kuisen". "Mijn ma, die eind de 60 is, moet op haar knieën zitten om te kuisen."

"Is naar toilet gaan geen basisrecht?", vraagt Debeurme, gemeenteraadslid in Deinze, zich af. "Ons Stanneke kwam doodbeschaamd thuis. Waar is de menslievendheid?"

"Voorschriften gevolgd"

De uitbaatster van de Obelix Supermarkt benadrukt tegenover het Nieuwsblad dat de winkel geen openbaar toilet heeft. "Dan kan je zeggen: laat de klanten naar het privétoilet gaan, maar dat mag niet volgens de hygiënevoorschriften. Wij volgen die voorschriften zeer streng, want de organisatie die de controles uitvoert is ook zeer streng."

Nog volgens de uitbaatster had "het jongetje nog maar net gezegd dat hij moest plassen of het was al gebeurd". Zij konden ook niet meteen zelf alles opkuisen omdat ze de kaastoog aan het aanvullen waren. "De oma bood zelf aan om de plas op te kuisen. Wij hebben haar het materiaal gegeven."

De mama van Stan zegt dat zij alvast niet meer langsgaat in de winkel. De winkeluitbaatster vindt dan weer dat de gemeente beter een openbaar toilet zou installeren.