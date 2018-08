Jongetje (2) ontsnapt aan aandacht van ouders en komt onder auto terecht: "Tientallen meters meegesleurd" HA

23 augustus 2018

09u31

Bron: La Dernière Heure 0 In Genval (Waals-Brabant) is gisteren omstreeks 17 uur een jongen van twee jaar levensgevaarlijk gewond geraakt bij een verkeersongeval.

De peuter was aan de aandacht van zijn ouders ontsnapt en de straat opgelopen. Hij kwam onder de auto van een 70-jarige vrouw terecht en werd tientallen meters meegesleurd. De bestuurster had niets in de gaten en werd tot stilstand gebracht door omstanders die getuige waren van het ongeluk. De jongen liep ernstige verwondingen aan de benen en armen op, en raakte verbrand in het gezicht. Het slachtoffertje werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Zijn toestand is intussen stabiel, maar hij verkeert nog steeds in levensgevaar.



De bestuurster van de wagen was afkomstig van Rixensart en verkeerde in shock. Ze had niet gedronken, meldt La Dernière Heure.